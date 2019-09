Iannone, Giulia stupisce: la sorpresa per Andrea dopo la notte a Venezia

Iannone, Giulia stupisce: la De Lellis lascia una sorpresa intima al pilota dopo la notte sul red carpet a Venezia

Nella serata di ieri Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno incantato sul red carpet di Venezia. Sbarcati in laguna per la celebre Mostra del Cinema, la coppia ha conquistato la scena non appena ha sfilato sulla prestigiosa moquette rossa. Immediatamente le immagini dei loro abiti – per lui uno smocking nero, per lei un magnifico vestito rosa – sono rimbalzate ovunque sui siti di cronaca rosa. Stamane, passata la sbornia da riflettori, il centauro di Vasto si è svegliato con un largo sorriso, affiorato dopo aver visto la sorpresa intima che gli ha lasciato la sua dolce metà. Inutile dire che la chicca è stata prontamente immortalata e postata su Instagram dall’ex di Belen.

Un foglio che sa di romanticismo: Giulia pazza di Iannone

“Cosa sei tu, love you Giulia”. Questa la didascalia di Iannone a corredo dell’amorevole sorpresa che la De Lellis gli ha fatto trovare al risveglio. Una sorpresa intima, messa nero su bianco su un foglio di carta. Poche parole, tanto semplici quanto incisive. “Dormivi così bene… Ti amo più di ieri! Buona giornata, amore grande! Tua, G.”. Questo è stato il messaggio lasciato dall’influencer al fidanzato. Un testo scritto di suo pugno, annotato su un block-notes. Insomma, analogico, vero, romantico. E di romanticismo pare proprio che i due continuino a nutrirsi con foga, senza sosta.

Giulia e la vendetta su Damante, Iannone e il like per Belen

La sfilata sul red carpet di Venezia ha coronato definitivamente la coppia. Tuttavia, sempre nelle scorse ore, è emerso un aneddoto ‘spigoloso’ riguardante il pilota. Tutta colpa di un like ‘stravagante piazzato da Iannone, che ha messo il ‘mi piace’ a un commento pro ex che recita così: “Mi dispiace, ma Belen è Belen”. Comunque pare proprio che Giulia non ci abbia nemmeno badato. A proposito di ex, anche lei ieri è stata chiacchieratissima visto che ha rivelato nuove anticipazioni del suo libro, in uscita a breve. Nella fattispecie ha fatto trapelare il racconto che narra della vendetta che ha messo in atto quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante.