Iannone e De Lellis, red carpet Venezia: lei incanta, fan stuzzicano lui

Iannone e De Lellis sul red carpet a Venezia: Giulia incanta, ma ai fan non sfugge un dettaglio sul pilota che viene punzecchiato

Belli, innamorati e giovani: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sbarcati nella giornata di ieri in laguna, mentre poche ore fa hanno sfilato sul red carpet della celebre Mostra del Cinema di Venezia. Anche durante la prestigiosa ‘passeggiata’ non hanno mancato di scambiarsi baci e dolcezze. Per l’occasione il pilota di Vasto ha scelto un elegante smoking nero, mentre l’influencer ha incantato con un lungo abito rosa, con tanto di fiocco gigante sulla schiena.

Iannone, i fan non ‘perdonano’: nel frattempo circola una curiosità ‘scomoda’ sul pilota che avrebbe piazzato un like ‘spigoloso’ a favore dell’ex Belen

Vedendo le foto circolate sul web a proposito della sfilata sul red carpet dei due piccioncini, a molti fan non è sfuggito un dettaglio riguardante il centauro. Dagli scatti pubblicati dal profilo Instagram di Chi magazine, si nota un Iannone che mentre bacia la De Lellis, sotto gli occhiali scuri, sembra perdere un attimo di vista la sua dolce metà. E proprio questa ‘leggerezza’ dello sportivo non è stata perdonata da alcuni follower che si sono immediatamente messi alla tastiera sottolineando il gesto. Ma c’è dell’altro: nella giornata odierna è emersa una curiosità un po’ scomoda che riguarda sempre il pilota. Pare che abbia piazzato un like a favore della sua ex Belen.

Belen, il like di Iannone

Nelle scorse ore il gossip ha scovato un like ‘spigoloso’ piazzato da Iannone in favore di Belen. Chissà che cosa ne penserà Giulietta. Nella fattispecie il centauro ha gradito un commento che recitava così: “Mi dispiace, ma Belen è Belen”. Che magari sia scivolato il dito dove non doveva? Like a parte, il pilota con la De Lellis pare essere sempre più in love e quella con la Rodriguez dovrebbe essere una storia ormai del tutto archiviata. Anche l’influencer usciva da una relazione molto importante prima di conoscere il centauro: quella con Andrea Damante. A proposito, nelle scorse ore Giulia ha rivelato della vendetta che ha messo in atto quando ha scoperto di essere stata tradita dall’ex tronista.