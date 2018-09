Uomini e Donne: cosa fanno Giulia De Lellis, Camilla Mangiapelo, Marco Fantini e Beatrice Valli al Festival di Venezia

I personaggi di Uomini e Donne arrivano dappertutto, anche al Festival del cinema di Venezia. Per l’edizione 2018 sono sbarcati in laguna l’ex corteggiatrici Camilla Mangiapelo, Giulia De Lellis e Beatrice Valli. Ma pure gli ex tronisti Andrea Damante e Marco Fantini. Perché i ragazzi lanciati in tv da Maria De Filippi sono invitati ad una kermesse cinematografica? Nelle ultime ore sono in molti a chiedersi il motivo della loro passerella sul red carpet, immortalata da numerose foto e video sui social network. Ebbene, la realtà è più semplice di quello che si pensa.

Il Festival di Venezia non è solo un festival cinematografico. È un evento unico, ricco di glamour e fascino, al quale non partecipano solo attori e produttori. È così da sempre: nel corso degli anni hanno sfilato sul tappeto rosso showgirl e conduttrici. Oggi, con l’avvento di Facebook e Instagram, i web influencer hanno preso possesso della passerella. Del resto persone seguite da ben 3 milioni di follower – come nel caso della De Lellis – portano all’evento una risonanza non indifferente. Dunque, c’entra poco lavorare o meno nel cinema: l’importante è che se ne parli. Per questo diversi sponsor della manifestazione hanno scelto di farsi rappresentare da Giulia, Camilla, Marco e Beatrice.

L’arrivo di Giulia, Camilla, Marco e Beatrice a Venezia

Camilla Mangiapelo – arrivata al Festival senza il fidanzato Riccardo Gismondi – è stata la testimonial del marchio beauty NARS Cosmetics. Giulia De Lellis invece ha rappresentato il brand Bluemarine per gli abiti e Smashbox Cosmetics per il trucco. Marco Fantini e Beatrice Valli sono stati invitati nella città veneta per sfilare con creazioni Manila Grace. Da segnalare, inoltre, che in questi giorni si trova a Venezia pure Ludovica Valli: l’ex tronista è stata scelta da Aniye By per un servizio fotografico ma non sfilerà sul red carpet.