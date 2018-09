Beatrice Valli a Venezia, polemica: parole su Ludovica e red carpet

Beatrice Valli sbarca a Venezia dove c’è anche la sorella. La polemica si accende: le parole su Ludovica, il red carpet e il motivo della presenza in laguna

Perché Beatrice Valli sfila sul red carpet a Venezia? Cosa ci azzecca con la Mostra del Cinema? E sua sorella Ludovica che ci fa in laguna nonostante non sia stata invitata all’evento del Festival? Come ormai da un paio d’anni a questa parte accade, gli influencer del web (come la fidanzata di Marco Fantini) che sbarcano a Venezia devono far fronte a tali domande e insinuazioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto e spiegato tutto su Instagram, parlando anche della sorella e del rapporto che c’è tra loro, visto che qualcuno ha sussurrato di gelosie familiari. E partiamo proprio da qui; è gelosa di Ludo? “Se una sorella fosse gelosa dell’altra sorella sarebbe davvero brutto – spiega Beatrice -. Credo che tra sorelle ci si debba aiutare a vicenda non essere gelose. La gelosia è la cosa più brutta che ci sia, sopratutto tra sorelle e amiche 👋😆”.

La fidanzata di Marco Fantini difende Ludovica e svela il retroscena dei biglietti

Ma le polemiche non sono finite qui. Qualche follower Instagram ha sostenuto in maniera sarcastica che Ludovica sarebbe a Venezia solo per fare foto ‘bollenti’ (qui il vero motivo del perché Ludovica è in laguna anche se non è stata invitata alla Mostra del Cinema), mentre Beatrice? “Voi non fate altro che commentare in negativo – scrive sempre la fidanzata di Fantini -. Vivete la vita a vostro modo, ma non rovinate a me un momento così magico e bello. Se i brand ci chiamano significa che ciò che facciamo e trasmettiamo è vero e pulito. Non per forza devi essere un attore per fare il red carpet, ho visto tantissime influencer quest’anno, non capisco dove sia il problema”. Ecco che poi svela un retroscena: “Per di più io mi farei più domande su altre influencer 😎 pensa che c’è chi paga i biglietti per sfilare 😜 Ps; io faccio video semplici puliti e allegri, ma soprattutto trasmettono amore ❤️”. L’affermazione sui biglietti non è stata presa bene da alcuni, che hanno insinuato che Beatrice punti il dito sui colleghi.

Beatrice Valli: “Bisogna essere onesti”

“Io dico soltanto che ci sono davvero ragazze che comprano il biglietto – spiega la Valli -. Io lo scorso anno sono stata a Venezia per un altro brand ma non avendomi proposto il red carpet, ma solo l’invito al party, non mi sono comprata i biglietti 😂 … piuttosto sto a casa mia 😆non sono frecciatine. Penso che però bisogna essere onesti. Io lo sono sempre stata, cosa a serve fingere? Non devi per forza piacere a tutti”. Infine l’ultimo chiarimento:”Mi sto difendendo da questi attacchi. Mi hanno incolpata dicendo che ho comprato i biglietti e io ho soltanto detto che ci sono personaggi che li hanno comprati sul serio. Non di certo io. Non sto parlando di persone comuni che potrebbero vedere la prima del film. Cambiate sempre le cose come volete, girate sempre la frittata come vi pare e piace. Assurdo”.