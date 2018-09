Ludovica Valli Venezia: l’abito incanta. Fidanzato? Presa di posizione

Ludovica Valli sbarca a Venezia: l’abito incanta e fa breccia tra i fan. Il nuovo fidanzato? Presa di posizione dell’ex tronista e confessione

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, è da poco sbarcata a Venezia. La nota web influencer ha sfoggiato un abito che ha fatto breccia tra le sua migliaia di fan su Instagram. Ma che cosa ci fa a Venezia? Sfilerà sul red carpet della Mostra Cinematografica più antica del mondo? No. Ludovica ha infatti reso noto attraverso delle Stories che non ci sarà alcuna sfilata sul celebre red carpet del Lido. Tuttavia, in accordo con l’azienda di abiti che pubblicizza, si è recata comunque in laguna per una campagna di sponsorizzazione del marchio. Ma nella testa e nel cuore dell’ex tronista non c’è solo il lavoro. C’è soprattutto l’amore: quello per il nuovo fidanzato, di cui è rimasta totalmente stregata.

“Impazzisco per quest’uomo”. Poi l’abito che ha incantato i fan

Spettacolare, bellezza disarmante, meravigliosa, sei un sogno, incantevole… Sono solo alcuni degli entusiasti commenti che i fan di Ludovica hanno sprecato dopo averla vista indossare tra i calli veneziani un abito scuro mozzafiato (qui sotto la foto). Ma come abbiamo accennato la Valli non solo pensa agli impegni lavorativi. Il suo cuore è stato rapito da un giovane ragazzo. “Credo a quelle persone che arrivano all’improvviso e ti fanno vivere una nuova vita, come se quella precedente non fosse mai esistita”, recita una sua confessione in una Stories Instagram in riferimento alla cascata d’amore che la travolta. E ancora, in una seconda Stories in cui compare con il compagno: “Io impazzisco per quest’uomo”. Ma il miele non finisce qui, visto che l’ex tronista assume anche una dolce presa di posizione sul neo fidanzato.

L’ex tronista di Uomini e Donne sul nuovo fidanzato: “Sono molto gelosa, ma tipo che potrei uccidere qualcuno”

“Mi dispiace ma non posso prestartelo… è il mio fidanzato, è solo MIO. E sono molto gelosa, ma tipo che potrei uccidere qualcuno”, ha scritto la Valli in risposta a una fan che ha chiesto chi ci fosse dietro alle sue foto e scherzosamente ha domandato di poterlo avere in prestito. Certo anche Ludovica nella replica è stata simpatica. Tuttavia pare chiaro che, seppur in un contesto goliardico, l’ex tronista ha le idee chiare: la gelosia c’è, eccome. Quindi guai a chi le tocca il nuovo compagno. A proposito: su di lui poco si sa. Col tempo ne sapremo sicuramente qualcosa di più.