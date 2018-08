Uomini e Donne News: Ludovica Valli si è fidanzata, l’annuncio

News Uomini e Donne, Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato: presentazioni social

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Nonostante nell’ultimo periodo se ne siano sentite di tutti i colori, Ludovica Valli pare non essersi persa d’animo. Dopo la fine della storia con il noto rap Mattia Briga, la sorella di Beatrice sembra aver voltato finalmente pagina. Attraverso un video postato su Instagram, la giovanissima ragazza di Bologna ha mostrato a tutti il volto del suo nuovo amore. La Valli si è mostrata con un sorriso sulle labbra e negli occhi quasi inconfondibile. Sembrerebbe proprio essersi innamorata follemente della persona apparsa in video insieme a lei. I due si sono mostrati ai fan mentre si allenano insieme, senza far mancare baci e carezze tra un esercizio e l’altro.

Dopo aver condiviso il video di coppia sui social, i fan sono accorsi a chiedere spiegazioni alla diretta interessata. La Valli non è stata di moltissime parole, anche se ha fatto intendere a tutti i followers di essere finalmente felice di avere qualcuno che l’ama al suo fianco. “A guardare il video sono sicura che non vi annoierete. Dopo questo video ragazzi vi dico che la vita a volte è veramente stranissima e imprevedibile. Ma è così bella che non ve ne rendete neanche conto. Quindi vi lascio intendere a voi, io non dirò nulla. Dopo un po’ era giusto mettervi al corrente di questo pezzo della mia vita, di quello che oggi fa parte della mia vita. Vi auguro tantissime cose belle, credetemi ce ne sono, tante.”

E a quanto pare, alla fine, Ludovica è tornata ad essere impegnata sentimentalmente. Proprio nel corso delle ultime settimane, la Valli era finita al centro dell’attenzione a causa di alcuni stranissimi rumors. Si era infatti iniziato a vociferare di un incontro tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. In ogni caso, tale e presunto flirt è stato immediatamente smentito dalla diretta interessata.