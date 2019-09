Giulia Salemi, grande emozione a Venezia: ha trovato un nuovo amore?

Giulia Salemi meravigliosa sul red carpet a Venezia. I suoi occhi lucidi non nascondono la grande emozione

Stamattina Giulia Salemi è arrivata in laguna e poco fa, dopo un’accurata preparazione, ha sfilato sul famosissimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Avvolta da un bellissimo ed audace abito firmato Millanova, Giulia ha attraversato il celebre tappeto rosso, acclamata dai fotografi, tra pose sensuali e stupendi sorrisi. La modella italo – persiana è apparsa in perfetta forma, meravigliosa come sempre. Il suo look è piaciuto davvero a tutti anche perché davvero molto elegante. Dunque, una sfilata, la sua, davvero power.

Giulia Salemi, occhi lucidi e grandi sorrisi: “Emozionatissima”

Subito dopo essere scesa dal red carpet, Giulia ha voluto salutare i suoi follower tramite i social ed ha raccontato loro come si sentiva in quel momento così speciale: “Amici, allora, red carpet finito, emozione pazzesca! Anche perché erano due anni che non salivo su questo red carpet”. La Salemi ha poi voluto ringraziare tutti, dal suo truccatore, a chi l’ha vestita e pettinata per questo evento, sino ad arrivare ai suoi seguaci: “Tutte le persone che credono in me, tutte le persone che ogni giorno mi spronano a dare il meglio di me, che siete voi”. I suoi occhi lucidi non hanno nascosto la grande emozione che in quel momento sentiva, tant’è che lei stessa ha ammesso: “Wow! Veramente wow! Per il primo anno mi sento completa, sotto tutti i punti di vista. In più è un bellissimo momento per me dal punto di vista lavorativo, un sacco di belle news, un sacco di bei progetti per Settembre. È un momento veramente power, sono veramente grata per questo, ed è anche merito vostro, grazie!”, ha concluso mandando un bacio ai suoi fan.

Giulia Salemi e il ritorno a Miss Italia: “Sono veramente felice”

Giulia Salemi, inoltre, ha ricordato a tutti che parteciperà alla finale di Miss Italia, che andrà in onda venerdì 6 Settembre in prima serata su Rai 1, e si è detta davvero gioiosa di ciò: “Io sono veramente felice ed onorata. Grazie a Patrizia Merigliani per avermi invitata. Durante la serata farò un intervento dove parleremo della Miss più social. Io sono super emozionata perché è un po’ un ritorno alle origini, dove tutto è nato. Io ho fatto Miss Italia nel 2014 e da lì è iniziata un po’ la mia carriera, da tutti i punti di vista: lavorativa, televisiva e social”. E in effetti è vero, dopo aver partecipato al famoso concorso di bellezza, abbiamo visto Giulia più volte in tv, in vari programmi come, per esempio, Pechino Express (che ha affrontato accanto a mamma Fariba) e il Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi, nuovo amore in arrivo? Dopo Francesco Monte…

In più la modella ha aggiunto che questo per lei è un periodo davvero d’oro: “Sono veramente felice, ragazzi! Dopo un periodo ‘sni’ finalmente posso dirvi che inizio Settembre col piede giusto e sono davvero felice, felice di tutto. E sono grata di quello che mi sta succedendo. Quindi, cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno”. Ciò che non è sfuggito ai più attenti è che Giulia ha detto di essere contenta sotto tutti i punti di vista, senza escludere dunque la sua vita sentimentale. Che si sia innamorata di nuovo? Che siano vere le voci che la vedono vicina a Marco Ferri?