Uomini e Donne news, Muriel sorprende: “Mi hanno dato tante mazzate!”

Muriel Uomini e Donne: la confessione della corteggiatrice di Andrea Zelletta

Muriel ha fatto una confessione inaspettata durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Sa sempre come far parlare di sé, questa corteggiatrice di Andrea Zelletta: è certamente tra quelle che smuovono maggiormente le acque e, anche se non dovesse essere la sua scelta, sicuramente la rivedremo in qualche altro programma di Maria De Filippi. Andrea, al momento, sembra più orientato verso la conoscenza di Klaudia e Natalia: è ormai evidente che l’interesse nei loro confronti sia molto più forte. Di questo se n’è accorta anche Muriel, che vorrebbe delle prove da parte sua che dimostrino che tiene realmente a lei; il tronista, però, continua a pensare che non sia sincera al cento per cento.

News Uomini e Donne, Muriel parla del suo passato difficile

Se Natalia ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, Muriel prosegue il suo percorso, anche se non sono poche le volte in cui perde la pazienza. All’ennesima critica di Andrea sulla sua personalità, la corteggiatrice si è lasciata andare a questo sfogo riportato da WittyTv: “Punto primo, smettila di rivolgerti a me come se io avessi altro da fare perché io, per te, non sto a casa a piangere. Non sono stata a piangere quando mi hanno dato le mazzate. Non sto a piangere per uno che vedo una volta a settimana”. Con l’ultima intervista ad Andrea Zelletta, abbiamo scoperto molto di più su quello che sta succedendo a U&D.

Anticipazioni Uomini e Donne prossime puntate

Come cambierà ancora il rapporto di Andrea e Muriel? Potrebbe essere lei la sua scelta? La ragazza non intende abbandonare il programma, anche se il tronista non le dà chissà quali motivi per restare: Andrea non dà molto peso ai baci (visto che ha baciato tutte le sue corteggiatrici) e quindi non possono essere un metro di giudizio per valutare il livello di interesse nei loro confronti. Assisteremo a qualche colpo di scena? Con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, scoprirete altro non solo sul suo trono, ma anche su quello di Giulia e Angela.