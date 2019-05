Uomini e Donne oggi, Natalia va via e non ritorna più: ora dice basta

Puntata oggi giovedì 16 maggio 2019 Uomini e Donne: ecco cosa succede

Natalia non ce la fa più: ha deciso di lasciare Uomini e Donne e chiudere tutto con Andrea Zelletta. Il tronista sta facendo degli importanti passi avanti con Klaudia, qualche passo indietro con Muriel, ma vorrebbe comunque ricevere più attenzioni rispetto alle altre corteggiatori. E questo non succede, secondo lei. Natalia è andata via e questa volta Andrea non si è mosso dal suo trono: ha deciso di non riprenderla perché stufo di queste reazioni esagerate da parte delle sue corteggiatrici. Se ha veramente intenzione di conquistarlo, deve continuare a stare in studio come le altre. Anche perché l’unica che potrebbe veramente lamentarsi è Muriel. E infatti lo ha fatto ma, a differenza di Natalia, non ha abbandonato lo studio.

Lo sfogo di Muriel a Uomini e Donne che sorprende tutti

Muriel si è lasciata andare a uno sfogo inaspettato durante la puntata di oggi di Uomini e Donne: ha detto delle frasi che hanno sorpreso parecchio Andrea. Però è rimasta nello studio. Deciderà di salutare per sempre Andrea quando avrà la certezza che non nutre un forte interesse nei suoi confronti? Muriel si è lamentata ancora per l’atteggiamento del tronista di U&D: la sta allontanando sempre più perché la reputa finta e perché, la volta scorsa, ha detto di voler prendere subito il treno per ritornare a casa e non vederlo mai più.

I baci appassionati di Andrea Zelletta

Andrea Zalletta di Uomini e Donne ha baciato sia Klaudia sia Natalia: con la prima ha fatto una semplice passeggiata e si sono lasciati andare a un lungo bacio; il tronista ha incontrato invece Natalia alle 22.30 e lei si è presentata perfetta, ben vestita, col trucco da cerimonia e questo ha fatto emergere alcuni dubbi in Andrea… Dove sarebbe dovuta andare a quell’ora?

Uomini e Donne oggi, Natalia lascia lo studio e dice addio ad Andrea

Le due esterne non hanno convinto Andrea, che ha chiesto di farne altre due: nella nuova uscita con Natalia c’è stato il bacio; con Klaudia c’è stato un secondo bacio e Natlia non è riuscita a restare immobile sulla sua sedia… Lo ha piantato in asso! Ritornerà molto presto in trasmissione? Con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo cos’altro succederà ad Andrea, Giulia e Angela. Gli ospiti dell’ultima puntata sono stati Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino.