Uomini e Donne anticipazioni: Luca non si presenta, brutto errore di Giulia

Anticipazioni trono Classico Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate?

Luca Daffrè ha deciso di non presentarsi in puntata. Non è riuscito a trovare un punto d’incontro con Angela Nasti: l’ha incontrata a termine della puntata precedente, ma non c’è stato nessun tipo di chiarimento. Anzi, la loro conoscenza è diventa ancora più problematica! La tronista è scoppiata in lacrime e ha deciso di tornare a Napoli: non avrebbe voluto vedere più nessuno. Il suo rapporto con Luca influenza ogni sua scelta all’interno del programma. È palese che tenga particolarmente a lui. Ma a Luca non stanno bene alcuni atteggiamenti della tronista: le anticipazioni di U&D ci rivelano che il corteggiatore non si è presentato in studio per via del suo rifiuto di incontrarlo a Milano; sarebbe dovuto andare a Roma per leggere una lettera scritta da lei.

Luca Daffrè non si presenta a Uomini e Donne: le sue motivazioni

Luca di Uomini e Donne ha spiegato le ragioni della sua assenza attraverso un messaggio, come ci fa sapere Ilvicolodellenews.it: non vuole fidanzarsi con una bambina, ma con una ragazza matura! Una frase, questa, che ha colpito molto Angela, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Puntata difficile anche per Natalia, che ha deciso di abbandonare lo studio dopo aver visto alcuni video!

L’errore di Giulia Cavaglià che fa infuriare Manuel

Con le ultime anticipazioni del trono Classico di Uomini e Donne, sappiamo anche che Giulia Cavaglià ha avuto un lapsus che ha mandato su tutte le furie Manuel: lo ha chiamato “Giulio” durante la loro esterna! Per farsi perdonare, Giulia è andata persino a casa sua e gli ha chiesto di passare del tempo insieme a Torino. E lui cosa ha deciso di fare? Ovviamente ci è andato, ma con la promessa di non baciarla mai più. Ha lasciato a casa della tronista il suo spazzolino, che userà qualora dovesse essere lui la scelta.

U&D anticipazioni: Giulio e Manuel nella città della tronista

Giulia ha Invitato anche Giulio a Torino. E per tutta l’esterna ci sono stati svariati baci! Lei gli ha presentato i suoi amici: hanno confessato che stanno proprio bene insieme e che hanno tanto in comune. Giulio è stato promosso, Manuel invece è stato bocciato sia dai suoi amici sia dalla sua famiglia? Entrambi i corteggiatori hanno avuto qualcosa da ridire: non è corretto, a loro dire, che Giulia abbia fatto con tutt’e due un’esterna nella sua città. Questo, però, non cambierà nulla. Resteranno in trasmissione fino a quando Giulia non deciderà di scegliere.