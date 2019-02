Uomini e Donne news, le anticipazioni di Giulia De Lellis su Teresa: “Super agitata”

Uomini e Donne anticipazioni scelta Teresa, parla Giulia De Lellis

Le news su Uomini e Donne vengono direttamente da Giulia De Lellis che tra le sue storie Instagram ha svelato ai fan di aver finito di registrare una parte della scelta di Teresa Langella. Siamo in tanti ad aspettare questo momento perché la tronista ha fatto un bellissimo percorso e, anche se si è fortemente sbilanciata a favore di Antonio Moriconi nell’ultima puntata, non ha mai dato segnali chiari su chi sceglierà. Per di più la sua scelta sarà mandata in onda di sera e questo ha destato ulteriormente curiosità nel pubblico: come sarà organizzata? Come sarà questo fatidico castello di cui parlano tutti? Cosa faranno Tina, Gianni, Anahi e tutti coloro che sono stati scelti da Maria De Filippi per questa fascia oraria?

Uomini e Donne news, il messaggio di Giulia De Lellis su Teresa

“Allora, ragazzi – questo il messaggio di Giulia ai suoi fan –, io ho appena finito di registrare da questa mattina un altro pezzettino della scelta di Teresa! Adesso non vi posso spoilerare tanto, se non il fatto che è super agitata come tutti noi perché non desideriamo altro che… eh! Figuratevi lei! Domani mattina si ricomincia fino a tarda sera, quello che potrò dirvi vi dirò…”. Poi però ha aggiunto che non potrà dirci nulla perché sul programma, chiaramente, vige il più assoluto silenzio: se la scelta dovesse essere svelata in effetti ne verrebbe a perdere tutta la trasmissione, e visto che si tratta di un esperimento capiamo benissimo l’importanza di non far trapelare nulla in rete. Difficile, certo, ma non impossibile.

La scelta di Teresa Langella è Antonio Moriconi?

Gli strani movimenti social di Andrea ci dicono molto su quella che potrebbe essere la sua risposta, anche se non è detto che sarà per forza negativa: finora ha mostrato davvero tanto interesse per Teresa e dubitiamo che possa aver cambiato idea nelle ultime puntate. Siamo convinti comunque che non sarà lui la scelta: anche se Teresa non lo ha mai fatto notare con una certa chiarezza la nostra impressione è che sia veramente cotta di Antonio. Come darle torto, del resto, dopo tutto quello che il corteggiatore le ha dimostrato. Per una tronista felice intanto qualche tronista continua ad avere dei seri problemi col trono: pensate a quanto sta succedendo a Ivan oppure alle polemiche che hanno travolto Andrea. Come al solito ne vedremo delle belle! Non solo di sera!