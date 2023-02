La scelta di Federico Nicotera è a rischio a Uomini e Donne. Sui social network scoppia il caos, in quanto è difficile pensare che tra lunedì e martedì Maria De Filippi sia pronta a tornare in scena per registrare le nuove puntate. I fan si accusano a vicenda, dando vita a una discussione social. A scatenare l’ira di molti fan del programma sono stati alcuni commenti che parlavano appunto del fatto che sembra che la scelta di Federico non sia destinata a esserci. Questi telespettatori stanno facendo notare che effettivamente Maria non starà di certo pensando a Nicotera, Carola o Alice.

Ora il pensiero della De Filippi è un altro. La conduttrice ha già deciso di non andare in onda con il suo programma, com’è giusto che sia, nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Questo perché risale a poche ore fa la morte di suo marito Maurizio Costanzo. Giustamente per rispetto del loro amore e per il dolore che sta provando, la padrona di casa ha preso la saggia decisione di annullare la messa in onda di oggi. Ed è anche probabile che Maria decida di non registrare nessuna puntata nei prossimi giorni e di prendersi del tempo.

Lunedì potrebbe comunque tornare già in onda, in quanto sono state già registrate le puntate che dovrebbero essere trasmesse prossima settimana. Per quanto riguarda le nuove registrazioni il discorso è ben diverso. Proprio nella puntata andata in onda ieri, Maria ha annunciato che Federico nei prossimi giorni farà la sua scelta. Tenendo conto delle tempistiche, dovrebbero registrare la scelta di Federico lunedì 27 febbraio.

È giusto che la conduttrice si prenda il tempo di cui ha bisogno dopo la morte di Maurizio Costanzo prima di tornare nuovamente negli studi televisivi. E questo i telespettatori devono solo rispettarlo.

UeD, Federico-Carola-Alice: perché è tanto attesa la scelta

Sembra di tornare indietro nel tempo, quando il Trono Classico era tanto atteso dal pubblico di Canale 5. Ormai da anni è il Trono Over a tenere alto l’interesse del pubblico. Quest’anno il trono di Federico Nicotera ha riportato grande attenzione su tronisti e corteggiatori. Questo perché? In realtà, è l’affetto che il pubblico nutre nei confronti di Carola Carpanelli ad aver attirato così tanti telespettatori.

Il pubblico è curioso di scoprire chi sceglierà Federico, anche perché ultimamente ci sono non pochi dubbi. L’interesse di Nicotera inizialmente sembrava concentrato interamente su Carola, che sebbene in studio sia stata molto attaccata dagli opinionisti ha conquistato la maggior parte dei telespettatori.

Col passare del tempo, i gesti e le parole di Federico hanno fatto ipotizzare che la sua scelta potrebbe a questo punto ricadere su Alice. Sono tanti che, nel frattempo, criticano il giovane tronista. Il motivo? I pianti e le lamentele delle sue corteggiatrici, in particolare il crollo di Carola, hanno evidenziata che questo trono è durato moltissimo tempo.

Il percorso di Federico è iniziato ad agosto del 2022 e Federico si è concentrato da sempre solo su due corteggiatrici, Carola e Alice. Il pubblico si chiede come sia possibile che abbia avuto così tanti dubbi in tutti questi mesi. Ora c’è davvero tanta curiosità di scoprire con chi Nicotera lascerà il programma.

Addio scelta di Federico sembra ci sia una maledizione su questa scelta proprio non s’adda fa #uominiedonne — mo (@zulebruja) February 24, 2023

Ragazz* voi non siete reali. È morta una figura di riferimento di tutto il palinsesto televisivo degli ultimi cinquant'anni che è il marito da 30 della conduttrice e voi pensate alla scelta di Federico? Ma onestamente chi cazzo se ne frega? #uominiedonne — Michs ???? (@itismichs) February 24, 2023

Veramente suggerirei ad alcune persone di eliminare certi tweet ironici ma che in realtà risultano privi di tatto. Maurizio Costanzo è stato un pilastro per il giornalismo italiano. È una parte importante della vita di Maria. La scelta di Federico non è una priorità. — Daniela (@_st4rgiirl) February 24, 2023