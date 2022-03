Uomini e Donne news, Gemma scoppia: “Avete parlato voi, ora lo faccio io”

Gemma Galgani esplode e si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una lunga intervista su Uomini e Donne Magazine. La dama torinese decide di rispondere a chi ultimamente ha detto la sua sul suo conto. Non risparmia Nadia Marsala e Giorgio Manetti, mentre ad altre due persone riserva solo parole positive. Ultimamente qualcuno ha parlato di Gemma e tra questi vi è la sua ultima rivale. Si tratta di Nadia, con la quale non ha avuto sin da subito un rapporto idilliaco. Tra loro non sono mancate le discussioni e oggi la Galgani non cambia la sua idea.

La Marsala ha lasciato il programma insieme a Massimiliano e prima aveva rivelato al Magazine di essere convinta del fatto che Gemma non sia la donna adatta per lui. Va ricordato che la dama torinese si era esposta per Max, su cui aveva espresso un pensiero positivo, per poi ricevere un rifiuto. Ad avere la meglio è stata Nadia. Oggi Gemma risponde e ammette di essere felice ogni volta che vede due persone sole diventare una coppia. Si tratta del suo sogno, ma trova comunque “un po’ presuntuoso” che “la signora Nadia decreti sentenze su chi è adatto a me o chi no, e viceversa”.

Sembra proprio che la Galgani non abbia preso affatto bene le ultime dichiarazioni della collega. Non comprende su quali basi si sia permessa di dire “che solo lei può sopportare un uomo come Massimiliano”. Lo sfogo di Gemma continua.

“Ma ha una vaga idea di quello che io ho affrontato per amore? Bla bla bla… invece, cara Nadia, a volte è meglio stare zitti!”

Qualche settimana fa, Gemma si è lasciata andare a una confessione inaspettata, in lacrime. La dama ha ammesso di avere il rimpianto di non aver avuto figli. Nonostante le divergenze, Nadia aveva mostrato la sua vicinanza alla Galgani, tanto che si era alzata per andare a darle conforto. Ma la dama torinese non ha apprezzato neppure questo gesto.

“In quello stato di confusione vedere Nadia, con cui avevo animatamente discusso fino a qualche minuto prima, non mi ha dato nessun conforto. Io ho bisogno di coerenza: se poco prima mi criticavi, mi riesce difficile ritenere veritiera la trasformazione in crocerossina. Oltretutto diceva di capirmi, ma lei, per sua fortuna, è mamma, quindi di cosa stiamo parlando? Un tentativo mal riuscito di riappacificazione”

E si passa così alla replica per Giorgio Manetti, che di recente è tornato a parlare di lei. Gemma non è solo arrabbiata, ma anche delusa dalle dichiarazioni dell’ex Gabbiano del Trono Over. Crede alla sua versione su Maria Laura De Vitis e poi procede con gli attacchi. Sente che in realtà Giorgio la stia ridicolizzando ormai da tempo ed è convinta che “oggi continua a fare la vittima sulla conclusione della nostra storia”. Non mancano i dettagli sulla loro storia.

“Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore. A Torino è venuto una volta sola, scocciato. […] Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando nelle interviste non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia”

Non solo, Gemma torna anche sul discorso ritocchini, per cui spesso è stata criticata da Giorgio: “Ma mi sembra di ricordare le volte che mi hai preso il viso fra le mani e mi hai detto ‘come saresti bellina se tu ti facessi tirare gli occhietti in questo modo’?”. Inoltre, aggiunge che quando Giorgio la invitava a Firenze, non stava da lui.

Discorso diverso, invece, lo fa su Maurizio Guerci, che lontano da UeD ha trovato l’amore, dopo la loro turbolenta conoscenza. Conferma che, quando ha avuto il Covid, l’ex cavaliere l’ha contattata per sapere come stava. Riserva a lui solo complimenti: “Un uomo premuroso, capace di grandi gesti”.

Infine, Gemma risponde alla sua sorella minore, Silvana. Anche in questo caso conferma le sue dichiarazioni, affermando di essere stata il suo angelo quando aveva bisogno: “Per lei ho scalato le montagne”. Nonostante gli stili di vita diversi, tra loro c’è un legame molto forte.

Una terribile diagnosi quella che fecero i medici sulla malattia che aveva colpito Silvana quando era molto piccola. Fortunatamente tutto è andato per il meglio: fu proprio Gemma a contattare un luminare in Svizzera, specializzato in quel genere di malattie.