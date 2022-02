Giorgio Manetti: “Cosa succede con l’ex di Brosio”, possibile il ritorno in tv

Giorgio Manetti ha davvero una storia d’amore con l’ex di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis? L’ex Gabbiano di Uomini e Donne è stato beccato in compagnia della giovane 24enne, conosciuta sul piccolo schermo e nel mondo del gossip grazie alla sua relazione con il giornalista, giunta al capolinea la scorsa estate. Anche l’ex di Gemma Galgani ha recentemente confermato la rottura con Caterina. Dunque, il gossip si è infiammato quando è spuntata la foto che ritrae Manetti e la De Vitis insieme mentre chiacchierano durante un evento legato al Festival di Sanremo 2022.

A riportare lo scatto e l’indiscrezione ci aveva pensato Novella 2000, che parlava di complicità e feeling tra i due. Ma cosa sta davvero succedendo tra Giorgio e l’ex di Brosio? A spiegarlo ci pensa lo stesso Manetti, in una nuova intervista sul numero di Uomini e Donne Magazine. Qui rivela che dal punto di vista lavorativo tutto sta procedendo bene nella sua vita, ma ancora non può svelare nulla. Approfittando di questa rivelazione, Giorgio spiega: “Riguarda il mio marchio di moda. E chissà, forse anche la televisione”.

Dunque, presto il pubblico di Canale 5 potrebbe vedere di nuovo Manetti sul piccolo schermo, in qualche nuova avventura. In effetti, si è spesso parlato di eventuali partecipazioni a reality show come GF Vip e Isola dei Famosi. Bisogna attendere per scoprire cosa ha intenzione di fare l’ex di Gemma Galgani. Proprio oggi la sorella di quest’ultima ha parlato di lui in una sua intervista.

Ma tornando alla presunta love story tra Giorgio e l’ex di Brosio, ecco che esce fuori la verità. Ebbene, Manetti spiega che quella “è stata solo una foto”. Non c’è stata e non c’è nessuna relazione amorosa con Marialaura. Racconta che si trovavano a un evento mondano a Sanremo, dove hanno trascorso due giorni insieme, ma non da soli, specifica.

Durante quella serata, lui se ne stava un po’ in disparte a chiacchierare con la De Vitis, seduti al tavolo. “E il fotografo ci ha immortalati per la rivista. Tutto qui”, precisa l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi. Lo scatto è stato poi pubblicato sulla rivista ed è possibile vederlo mentre sussurrava qualcosa a Marialaura “solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare”.

Manetti smentisce di avere in corso una frequentazione con Marialaura. La definisce “una persona molto carina”, ma è consapevole del fatto che abbia solo 24 anni. Ci ha fatto volentieri due chiacchiere e sono ancora in contatto. Nonostante ciò, non ha alcun interesse amoroso per lei. Al momento, non c’è nessuno che fa battere il cuore del famoso Gabbiano.

Precisa, però, che la sua condizione di single potrebbe non durare per molto. Prende la palla al balzo e risponde agli ultimi attacchi di Gemma. Afferma di non aver mai avuto intenzione di ridicolizzarla, semplicemente esprime la sua opinione su ciò che vede nelle puntate che vanno in onda.

Non gli è mai venuta voglia di prendere Gemma e portarla via: “Dovrei portare via anche la sedia“. Esprime una bellissima opinione su Nadia Marsala e rivela di conoscere Massimiliano, di vista. Se avesse dovuto scegliere chi frequentare nel programma, tra Nadia e Isabella Ricci, avrebbe scelto la prima.