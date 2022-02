Giorgio Manetti e l’ex fidanzata di Paolo Brosio: la coppia che non ti aspetti

Ennesimo colpo di scena nella vita privata di Giorgio Manetti. Dopo averlo rivisto a Uomini e Donne, dove ha mandato un video messaggio all’ex fidanzata Gemma Galgani, l’imprenditore fiorentino è stato beccato in compagnia di una giovane influencer. Un volto noto agli appassionati di gossip e soprattutto ai telespettatori del salotto di Barbara d’Urso: Marialaura De Vitis. Quest’ultima è conosciuta per via della sua relazione con Paolo Brosio, durata un anno e finita la scorsa estate.

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis sono stati beccati dai paparazzi di Novella 2000 a Sanremo, dove entrambi si sono recati per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival. Nello specifico il 65enne e la 23enne sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. Tra Giorgio e Marialaura, come raccontano i presenti, tanta complicità e sintonia.

Giorgio Manetti insieme a Marialaura De Vitis

È nata una nuova coppia? “Presto per dirlo, ma non per pensarlo”, fa sapere la rivista. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Di sicuro a Marialaura piacciono molto gli uomini maturi: per oltre un anno ha amato Paolo Brosio, che di anni ne ha 65. La differenza d’età non è mai stata un problema per la De Vitis che si dà da fare come modella, influencer ed esperta di comunicazione.

“Marialaura De Vitis era tutta concentrata su Giorgio”, assicura ancora Novella 2000. Il ritorno ufficiale di Giorgio Manetti a Uomini e Donne è dunque saltato dopo l’incontro con la De Vitis? Il Gabbiano si era infatti detto pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi per cercare il grande amore ma l’ex fiamma di Brosio potrebbe aver fatto saltare tutti i piani di Manetti.

Nessun rapporto oggi tra Brosio e Marialaura

Intanto Marialaura De Vitis e Paolo Brosio non hanno mantenuto alcun rapporto dopo la rottura di qualche tempo fa, avvenuta perché il sentimento si era spento da entrambe le parti. La ragazza voleva mantenere un legame d’amicizia con il giornalista e opinionista ma Brosio ha preferito troncare del tutto. Prima di incontrare Giorgio Manetti Marialaura ha avuto una breve relazione con il rapper Lollo G (vero nome Lorenzo Orsini).