Brosio, l’ex Marialaura ha già un altro fidanzato: Paolo ha reagito male

A un anno dal primo incontro con Paolo Brosio, avvenuto a Forte dei Marmi, Marialaura De Vitis ha già un altro fidanzato. Dopo aver detto addio all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip la modella e influencer ha voltato pagina con il rapper 21enne Lollo G (vero nome Lorenzo Orsini).

I due si sono conosciuti grazie al lavoro, come raccontato da Marialaura De Vitis al settimanale Diva e Donna. Lui doveva girare il videoclip del brano musicale Voglia di te. L’agenzia di Marialaura ha proposto la De Vitis che è stata scelta come protagonista del filmato.

Dopo le riprese Marialaura e Lorenzo sono andati a mangiare con tutta la troupe e successivamente si sono rivisti altre volte. Oggi i due hanno iniziato una frequentazione che sembra procedere bene. La De Vitis ha spiegato che è la prima volta che frequenta un coetaneo: in passato ha sempre amato uomini più grandi, tra cui Paolo Brosio.

E a proposito di Paolino: pare proprio che il giornalista e opinionista tv 64enne non abbia digerito la nuova love story della sua ex fidanzata. Brosio era stato invitato all’evento Vip Master, doveva andarci come amico con Marialaura, ma quando ha scoperto che c’era anche il cantante ha preferito non presentarsi.

“Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”, ha dichiarato Marialaura De Vitis, che sogna di partecipare a qualche reality show.

Perché si sono lasciati Paolo Brosio e Marialaura De Vitis

Paolo Brosio e la 22enne Marialaura De Vitis si sono lasciati la scorsa primavera di comune accordo dopo un lungo confronto durato giorni. Il motivo della rottura? A quanto pare è finito l’amore tra i due. Marialaura ha più volte definito Brosio una delle persone più importanti della sua vita.

La De Vitis ha assicurato che con Paolo Brosio sarebbe rimasta in buoni rapporti: l’ex coppia era tornata in tv pure dopo la separazione. L’entrata di Lollo G nella vita di Marialaura pare aver stravolto ogni tipo di piano… Brosio e l’ex fidanzata riusciranno presto a riconciliarsi, magari in qualche salotto televisivo?