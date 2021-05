Paolo Brosio e la 22enne Marialaura De Vitis si sono lasciati

Paolo Brosio e la 22enne Marialaura De Vitis non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, sull’account Instagram della giovane modella, vista negli ultimi mesi in diversi programmi tv come Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso e Tiki Taka.

Tramite una storia Marialaura De Vitis ha spiegato che la decisione è arrivata di comune accordo, dopo un lungo confronto con l’ormai ex fidanzato Paolo Brosio. Marialaura ha rimarcato che anche se è finita quella con il giornalista e opinionista tv è stata una storia vera e importante, che ha lasciato il segno.

Tanto che Brosio resterà una persona importante, come puntualizzato da Marialaura. I due, dunque, hanno scelto di restare amici in virtù di tutto quello che hanno condiviso.

Queste le parole di di Marialaura De Vitis su Instagram:

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”

Marialaura De Vitis, che lavora come modella e influencer, ha aggiunto:

“Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”

Il post è stato ricondiviso da Paolo Brosio sul suo account Instagram. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sulla rottura. I motivi restano quindi poco chiari ma non è escluso che la grossa differenza d’età abbia pesato sulla liaison.

Marialaura De Vitis ha appena 22 anni mentre Paolo Brosio ha 64 anni e due divorzi alle spalle. La relazione tra Brosio e Marialaura è iniziata lo scorso autunno. In pochi hanno creduto all’autenticità di questo rapporto d’amore ma i diretti interessati hanno sempre difeso con le unghie e con i denti il loro sentimento.

Paolo Brosio ha pure coinvolto l’ormai ex fidanzata nei suoi pellegrinaggi a Medjugorje, dove è solito recarsi almeno una volta l’anno. La fede è uno dei tanti interessi in comune che ha portato Brosio e Marialaura a legare molto nonostante la grossa differenza d’età.

L’ultima apparizione televisiva della coppia risale allo scorso aprile, quando sono stati invitati da Barbara d’Urso a Domenica Live per festeggiare i cento anni della madre di Paolo Brosio. La donna non ha mai conosciuto personalmente l’ormai ex nuora.