Uomini e Donne news, Flavio: “Andrea giudica cose che non lo riguardano”

Uomini e Donne news: Flavio risponde ad alcune domande su Instagram

Nella puntata pomeridiana di ieri del Trono Classico abbiamo assistito all’abbandono di Flavio, corteggiatore di Giulia. Il bello e misterioso ragazzo dagli occhi azzurri ha lasciato il programma senza neanche presentarsi e salutare la tronista per la quale aveva deciso di scendere le scale qualche settimana fa. Davanti a tale comportamento, la delusione sul volto della Cavaglià ha catturato l’attenzione di Maria De Filippi e degli stessi corteggiatori della ragazza torinese. Questo a testimonianza che Flavio, nonostante il suo scostante atteggiamento, piacesse molto a Giulia. Oggi, alla sua corte restano i due perenni antagonisti: Manuel e Giulio. Uno di loro, tra meno di un mese, uscirà dallo studio con la tronista ed ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Sui vari canali social, come tutti quelli che passano da Uomini e Donne, anche Flavio è diventato famoso. Tutti lo riconoscono e iniziano a porgli le prime domande in merito al suo percorso nel programma di Canale 5. In una di queste, Flavio dice la sua sui protagonisti attuali della trasmissione. Quando gli viene chiesto cosa pensa di Andrea Zelletta, l’ex corteggiatore risponde cosi: “Non lo conosco..un po’ avventato nel giudicarmi, oltretutto in cose che non lo riguardano. Magari un giorno avrà modo di riprendersi”. Nelle ultime puntate, infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, Andrea ha spesso preso le parti di Giulia confessando che secondo il suo parere Flavio fosse finto e non sincero nei confronti della sua collega di trono.

Flavio esprime il suo pensiero anche su Luca

Ma se su Andrea il pensiero non è stato dei migliori, ecco che Flavio un preferito ce l’ha! Alla domanda diretta su cosa pensasse di Luca, corteggiatore di Angela Nasti, il ragazzo dice: “Il migliore lì dentro!”. Su Giulia, invece, non sembrano esserci state domande, a meno che il corteggiatore abbia scelto di non pubblicarle.