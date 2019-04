Uomini e Donne news: Flavio fidanzato fuori? Valentina replica alle accuse

Uomini e Donne: Flavio e Valentina hanno una relazione segreta fuori la trasmissione? Dopo le accuse di Giulia l’ex corteggiatrice sbotta

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad un acceso botta e risposta tra Giulia Cavaglia e il suo corteggiatore Flavio. Quest’ultimo è stato accusato dalla tronista di avere una relazione segreta fuori. La persona con cui si starebbe vendendo il ragazzo, secondo Giulia, non sarebbe una donna qualunque ma sarebbe Valentina Galli, già nota al pubblico della trasmissione. Lei è un ex corteggiatrice scesa in trasmissione qualche mese fa per Luigi Mastroianni. Già in passato erano arrivate delle segnalazioni su Valentina e, manca a farlo apposta, anche allora riguardavano il suo rapporto con Flavio. Se Luigi ai tempi aveva deciso di passarci sopra e di fidarsi di lei, lo stesso non è stato per Giulia che, titubante, ha chiesto spiegazioni al suo corteggiatore.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi è stata vista anche da una delle dirette interessate da questa faccenda, ovvero Valentina. L’ex corteggiatrice, infastidita dalle cose che si sono dette di lei al Trono Classico, ha quindi usato il suo profilo Instagram per dire la sua. Alla polemica scoppiata in puntata e alle critiche ricevute Valentina ha risposto scrivendo: “Sono stufa delle calunnie gratuite da parte di persone che non sanno niente e si permettono di giudicare senza capire i danni che fanno dando fiato alla bocca”.

Uomini e Donne anticipazioni: Flavio lascia il programma

Lo scontro con Giulia Cavaglia spingerà Flavio a lasciare Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni del Trono Classico, difatti, il corteggiatore non si presenterà più in trasmissione. Quando Giulia gli chiederà maggiori spiegazioni e cercherà di capire meglio il tipo di rapporto che lo lega a Valentina Flavio non la prenderà molto bene e, dopo l’ennesimo litigio con la tronista, deciderà di interrompere il suo percorso.