Uomini e Donne registrazione, un corteggiatore di Giulia abbandona a sorpresa il programma

A Uomini e Donne oggi, durante la registrazione del Trono Classico, un colpo di scena improvviso ha spiazzato i presenti in studio. Flavio, corteggiatore di Giulia Cavaglia che aveva fatto breccia nel cuore della tronista in pochissimo tempo, ha abbandonato la trasmissione. Il ragazzo, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle news, non si è nemmeno presentato in puntata, lasciando di stucco la tronista. Quest’ultima, che con lui aveva discusso per via di una segnalazione che l’aveva insospettita, si è detta turbata dall’atteggiamento del suo corteggiatore. A lui, in fondo, si era affezionata, e scoprire di punto in bianco che non si sarebbe più presentato in puntata, senza nemmeno darle una spiegazione, è stato difficile da digerire.

Quello che Giulia aveva contestato a Flavio era il particolare rapporto con la sua ex, Valentina. Questa settimana, in esterna, il corteggiatore ha però ribadito alla Cavaglia di essere soltanto amico di questa ragazza. La tronista, tuttavia, ha preteso più spiegazioni da lui e, pur avendo dei sospetti, ha preferito non eliminarlo. Il fatto che Flavio abbia scelto di sua spontanea volontà tagliare i ponti con Uomini e Donne e di non vedere più Giulia, allora, ha insospettito molti oggi durante la registrazione.

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia delusa dal comportamento di Flavio: i dubbi di Giulio

Il primo a notare la delusione negli occhi di Giulia, secondo le ultime indiscrezioni, pare sia stato Giulio. Il ragazzo, rivolgendosi alla tronista, le ha chiesto come mai avesse preso così male l’abbandono di Flavio. La Cavaglia, di tutta risposta, ha spiegato di sentirsi spaesata da questa decisione perché lei, con tutti i suoi corteggiatori, sta investendo tempo e sentimenti nel suo percorso a Uomini e Donne ed essere lasciata così, improvvisamente, da qualcuno con cui stava costruendo qualcosa, chiaramente, l’ha destabilizzata un po’.