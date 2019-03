Uomini e Donne registrazione: Angela e Luca vicini al bacio, Manuel conquista Giulia

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni sul Trono Classico di Angela Nasti e Giulia Cavaglia

Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni sul Trono Classico non possono mancare! Ci concentreremo sui troni di Angela Nasti e Giulia Cavaglia in queste anticipazioni, anche perché le due troniste hanno un corteggiatore in comune: Luca Daffrè. Richiamato da Angela, l’ex corteggiatore di Teresa sta uscendo in esterna anche con Giulia e ha detto che si trova bene con entrambe. La prima esterna mandata in onda è stata quella di Angela e Luca. Lui, tra una risata e l’altra, ha detto senza mezzi termini alla tronista che l’avrebbe baciata, ma non ha voluto perché è troppo presto, visto il contesto. In studio, anche Angela ha ammesso che avrebbe baciato Luca, però è d’accordo sull’aspettare. In esterna con Giulia, Luca è sembrato un po’ più in imbarazzo e in effetti ha detto alla torinese che è una sorpresa e che lo intriga molto. Luca tra Angela e Giulia non ha ancora fatto la sua scelta, è ancora indeciso, entrambe gli piacciono in modo diverso. Ad Angela questa indecisione proprio non piace, però.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia Cavaglia sempre più vicina a Manuel

Ma proseguiamo le anticipazioni di Uomini e Donne parlando di Giulia e Manuel. Quest’ultimo ha organizzato una bella sorpresa per la tronista. Si sono visti in riva al lago e Giulia era molto a suo agio. In esterna con Giulio, invece, la tronista era in imbarazzo e addirittura ha ammonito il corteggiatore quando ha provato ad avvicinarsi un po’ di più. A questo punto della registrazione, Maria De Filippi ha voluto parlare di Davide: lui è andato via nella scorsa puntata, ma oggi ha voluto fare una sorpresa. Ha portato Angela in un bar e si è esibito sulle note della famosa canzone di Checco Zalone Angela. La tronista pare non abbia gradito particolarmente la performance e Davide, appena se ne è accorto, è sceso dal palchetto e si è sentito dare del pagliaccio. Angela infatti ha trovato fuori luogo questa esterna, avrebbe preferito un contesto in cui si potesse parlare di più e si potessero confrontare, visto ciò che è successo.

Uomini e Donne registrazione, Angela elimina Davide?

Davide è entrato in studio a sorpresa, ma non è andata molto bene. Angela infatti ha detto che non ha gradito l’esterna e si è sentita in imbarazzo. Non solo, perché secondo lei, come fa sapere NewsUed.com, Davide si sarebbe un tantino montato la testa e pensa più al personaggio che alla persona. A quel punto, Maria ha chiesto ad Angela se avesse intensione di eliminare Davide. Lei ha detto di non essere ancora sicura di cosa fare, perciò ci penserà. Queste le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne di oggi. Non perdete le anticipazioni sul trono di Andrea, con baci ed eliminazioni spiazzanti!