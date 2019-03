Anticipazioni Trono Classico, Andrea bacia tutte e Natalia va via: Federica eliminata

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Zelletta non ferma Federica che si elimina: ecco perché

Le anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione di oggi pomeriggio faranno sorridere qualcuno di voi. Andrea Zelletta è uscito in esterna con tre corteggiatrici e le ha baciate tutte! Chi sono le tre in questione? Klaudia, Muriel e Natalia, che nella scorsa registrazione è tornata in studio per corteggiare Andrea dopo la villa con Ivan. Ma le anticipazioni cominciano con un bel colpo di scena: Federica si è eliminata e il tronista non l’ha trattenuta. La corteggiatrice, che sembrava aver catturato totalmente l’attenzione di Andrea, non è stata portata in esterna e ha deciso di raggiungerlo in palestra. Durante la chiacchierata, Federica ha detto ad Andrea di aver avuto la sensazione che dopo il bacio lui l’abbia lasciata in panchina. Andrea ha confermato e ha detto che l’interesse è scemato. In studio, poi, il tronista ha aggiunto che Federica non è esattamente la ragazza che sta cercando e che preferisce proseguire con le altre corteggiatrici. Per questo quando lei ha detto di voler andare via, lui non l’ha fermata affatto.

Anticipazioni Trono Classico: Andrea Zelletta bacia tutte le corteggiatrici

Dopo l’eliminazione di Federica, Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Klaudia. Le anticipazioni di Uomini e Donne del sito NewsUeD.com fanno sapere che i due sono stati bene insieme e Klaudia ha fatto notare ad Andrea che corteggia troppo Natalia. Hanno parlato molto della loro famiglia e del rapporto che li lega alle rispettive mamme. A quel punto è scattato il bacio tra Andrea e Klaudia. In studio, Natalia ha affermato che dopo aver visto le immagini ha capito molte cose della sua esterna. Secondo lei, Andrea era freddo ma lui ha negato inizialmente. Con il Tevere a fare da cornice, Natalia e Andrea hanno chiacchierato un po’ ma quando Natalia ha detto che, sempre secondo lei, Andrea con le altre non sta come con lei, il tronista ha sbottato. Andrea infatti ha detto che forse Natalia si sente già arrivata ma dovrebbe invece tenere i piedi per terra. Si sono baciati e in studio il tronista ha fatto notare che non è stato freddo. Natalia ha avuto la sensazione che il bacio fosse forzato, ma Andrea ha spiegato che non dà molto valore a questo gesto. Piuttosto è stato altro a infastidire il tronista, ovvero la scarsa curiosità di Natalia nei suoi confronti: l’ha accusata di non avergli chiesto nulla e per questo pensa sia stata un’esterna priva di contenuti.

Anticipazioni Uomini e Donne, Natalia va via: Andrea la rincorre perdendo Klaudia e Muriel

Klaudia non ha gradito molto l’esterna con Natalia e ha chiesto a Maria se Andrea avesse baciato anche Muriel. Ed è successo proprio questo! A lei Andrea ha detto che è molto in gamba, gli piace come si comporta e che lo mette quasi in difficoltà. Tra loro c’è stato un bacio molto sentito e cercato da entrambi. Vedendo il bacio, Natalia ha lasciato lo studio. Andrea però ha trovato questa uscita un po’ esagerata, per questo non è corso da lei e le ha dato della bambina. A quel punto Natalia è rientrata, ma solo per dire di non sentirsi affatto una bambina. Le anticipazioni sulla registrazione fanno sapere che, quando poi è uscita per la seconda volta e Andrea l’ha rincorsa, Klaudia e Muriel sono uscite in contemporanea e Andrea, che ha provato a convincerle a rientrare, è rimasto praticamente solo in studio. C’erano ovviamente Angela Nasti e Giulia Cavaglia, che si contendono un corteggiatore ben noto!