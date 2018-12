Uomini e Donne news, è il compleanno di Luigi: arrivano auguri speciali

Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni riceve auguri social per il suo compleanno

Per il tronista Luigi Mastroianni oggi, 19 dicembre, è tempo di spegnere 24 candeline e, in occasione di questo giorno speciale, riceve dolci dediche social. Su Instagram, infatti, le numerose fan page hanno cercato di far recapitare al tronista messaggi, frasi e foto ma, anche altre persone molto vicine al siciliano si sono date da fare. È ormai il secondo anno che Luigi, il giorno del suo compleanno, lo festeggia a Uomini e Donne. Conosciuto, amato e apprezzato dalla maggior parte del pubblico italiano, il dj di Catania è sin da subito entrato nel cuore di molti. E, dopo il deludente epilogo con la tronista Sara Affi Fella, ancor di più la gente ha appoggiato la personalità di Luigi. Il primo a farlo è stato senz’altro Giordano Mazzocchi, corteggiatore e scelta di Nilufar Addati.

Come ben risaputo da tutti, i due ragazzi hanno avuto modo di conoscersi proprio all’interno del programma della De Filippi. L’amicizia, il legame e il rapporto che ne è seguito è ben visibile agli occhi della gente. Un profondo e sincero sentimento li ha uniti dal primo istante e, infatti, oggi Luigi e Giordano continuano a vedersi, sentirsi e a coltivare nel migliore dei modi quella che è una delle amicizie più belle nate a Uomini e Donne. Proprio Giordano, in occasione del compleanno dell’amico, scrive sui social: “Non scrivo nessun papiro perché non serve, abbiamo sempre dimostrato tutto con i fatti. Buon compleanno amico mio!”.

Arrivano anche gli auguri della corteggiatrice Irene e di Raffaella Mennoia

Ma, se gli auguri di Giordano a Luigi erano più che scontati, quelli di una delle sue corteggiatrici un po’ meno. La ragazza in questione è Irene Capuano, la corteggiatrice romana che manda spesso in confusione il bel Mastroianni. Il post di colei che viene paragonata a Giulia De Lellis arriva puntuale per far sentire la propria vicinanza a Luigi. Si tratta di una storia su Instagram. In questa Irene scrive semplicemente: “HappyBday”. Il tutto accompagnato da un cuore rosso. Il tronista non potrà di certo lamentarsi della sua Capuano. Il suo gesto verrà apprezzato? A voler rivolgere i più sentiti auguri mediante un tenero messaggio ci ha pensato anche Raffaella Mennoia che, sul suo profilo, pubblica una foto in compagnia di Claudio Leotta e Luigi e scrive: “Sei un ragazzo come pochi ne ho conosciuti. Sei speciale Luigi”.