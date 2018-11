Uomini e Donne news, Luigi pazzo di Irene? Il gesto che spiazza tutti

News Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: colpo di scena per Irene Capuano, il gesto che sorprende

Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne di Giovedì 22 Novembre 2018 è successo davvero di tutto. In particolar modo, è stato il trono di Luigi Mastroianni a destare molta curiosità. A quanto pare, il dolce siciliano ha difficoltà a trovare una donna che possa piacerle realmente. In queste settimane, sembrava essere finalmente arrivata la corteggiatrice perfetta per lui. Irene Capuano ha immediatamente attirato l’attenzione dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella. Nonostante lui abbia rivelato di essere fortemente interessato a conoscerla, i dubbi arrivati a causa di alcuni movimenti social di lei hanno rovinato l’entusiasmo iniziale. Grazie al blog Il Vicolo delle News scopriamo che dopo la registrazione il tronista ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e correre dalla Capuano.

Un fan della trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso con il telefono il momento in cui Luigi si è presentato sotto casa di Irene con le telecamere al seguito. Non aver visto arrivare la bella corteggiatrice in studio pare abbia smosso qualcosa nel tronista. Mastroianni ha deciso di andare a riprendere la Capuano per convincerla a tornare in studio da lui o lo ha fatto solo per un chiarimento finale?! Da fan del Trono Classico siamo sicuri che sentiremo parlare ancora della giovanissima ragazza di Roma e che senza dubbio sarà presente nel corso della prossima registrazione. E mentre lui pare stia cercando di recuperare il tempo perso con Irene, anche con Elisabetta le cose non vanno affatto bene.

Uomini e Donne, Luigi in crisi: dopo Irene, delude anche Elisabetta

Durante l’ultima registrazione si è scoperto che Luigi ha deciso di non portare in esterna nemmeno Elisabetta. Il tronista non ha gradito le parole che la corteggiatrice ha utilizzato nei confronti della redazione. Di fronte a tale comportamento, Mastroianni ha preferito ‘tenerla in panchina’.