Luigi Mastroianni sorprende tutti: il fratello in studio e la chiamata di Giordano

Luigi Mastroianni fa due sorprese a Uomini e Donne: entra il fratello Salvo in studio e arriva la chiamata di Giordano Mazzocchi

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne sorprende tutti. Il tronista fa entrare in studio Salvo, suo fratello. Tutti sono contenti di vedere il giovane nel programma. Maria De Filippi lo invita anche a sedersi al suo fianco sugli scalini. Il pubblico è molto contento per questa sorpresa, in quanto Salvo riesce a far uscire fuori tanta dolcezza e amore. Infatti, sono in tanti i telespettatori che trovano molto dolce il fratello di Luigi. Entra in studio e segue gli ultimi sviluppi del percorso del Mastroianni. Il tronista si vede in esterna con Antonella, che sembra essere la ragazza che è riuscita a colpire più di tutti il ragazzo. Mentre parlano di alcune questioni rimaste in sospeso, tra cui del ballo di Luigi con Giulia, ecco che arriva una chiamata di Giordano Mazzocchi. Un’altra sorpresa per i fan di questa coppia di amici. I due si sono conosciuti nella passata stagione del Trono Classico e da allora c’è tra loro una grande amicizia.

Luigi risponde, dunque, alla chiamata di Giordano, a cui chiede di dire qualcosa su Antonella. Al telefono, il fidanzato di Nilufar Addati rivela che secondo lui il Mastroianni è molto interessato alla corteggiatrice. Una conferma per la ragazza che appare visibilmente emozionata di fronte a questo commento. I due continuano poi l’esterna e in studio si accendono gli animi. In particolare, Antonella discute con Martina. Ma ecco che interviene Gianni Sperti, il quale consiglia la seconda ad andarsene a casa, visto che ormai pare sia certo che Luigi non nutra interesse vero nei suoi confronti. Dopo l’uscita della corteggiatrice, Maria chiede a Salvo cosa pensa di tutta questa situazione.

Luigi Mastroianni, il fratello Salvo dà il suo appoggio a Mara Fasone

Salvo fa qualche appunto al fratello prima della fine della puntata. Il giovane afferma che secondo lui Luigi si sarebbe comportato male con Mara Fasone. Tutti si sono schierati dalla parte di Andrea Dal Corso e contro la tronista. Ora Salvo ci tiene a difenderla dichiarando che Andrew non fa un ragionamento giusto. Tanta dolcezza in Salvo, che viene apprezzata dal pubblico.