Trono Classico, Mara contro Andrew: Maria e il pubblico riprendono la tronista

Trono Classico, Mara Fasone non si fida di Andrew: tutti contro la tronista, interviene anche Maria De Filippi

Mara Fasone a Uomini e Donne finisce nuovamente nel mirino di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma non solo, anche Maria De Filippi questa volta cerca di fare un ragionamento importante alla tronista. Scendendo nel dettaglio, Mara continua a non portare in esterna Andrea Dal Corso poiché non si fida di lui. A questo punto, il dubbio a Gianni sorge spontaneo: “Ma allora perché l’hai chiamato per unirsi ai tuoi corteggiatori?” La Fasone rivela di essere attratta da Andrew ma di non riuscire a fidarsi. La tronista ne parla in camerino con il diretto interessato, che la invita a cena. Ed ecco che qui i due sembrano non trovare alcun punto in comune, tanto che non mancano le forti discussioni. Per non litigare ancora, Andrea decide di lasciare il posto salutando Mara. Ora in punta i due continuano a discutere e a mantenere entrambi il proprio pensiero. Ma il pubblico e i due opinionisti sembrano essere completamente d’accordo con Andrea.

Il pubblico è convinto che Mara sia una persona troppo pesante. Mario Serpa le consiglia di essere più rilassata, in quanto così non riuscirà mai a trovare l’amore. La Fasone finisce inevitabilmente nel mirino dei telespettatori e di Gianni e Tina. Nel frattempo, decide di intervenire anche Maria. La conduttrice non riesce a comprendere come è possibile che Mara non riesca a fidarsi di Andrew. Infatti, la De Filippi afferma che Andrea deve essere messo nella stessa posizione di tutti gli altri corteggiatori. Dunque, come la Fasone sta tentando di conoscere i ragazzi presenti in studio e dovrebbe fare lo stesso anche l’ex tentatore di Temptation Island. Ma Mara continua a dichiarare di non riuscire a fidarsi del giovane.

Trono Classico, Mara Fasone contro tutti dopo le accuse ad Andrea Dal Corso

Grandi applausi del pubblico ai commenti di Gianni, Tina e Andrew. Tutti sembrano appoggiare quest’ultimo, tanto che Mara inizia anche ad alzare il tono della voce. Maria tenta di farla ragionare, consigliandole di godersi le conoscenze senza farsi troppe domande. Secondo la conduttrice, qualora Andrea fosse una persona falsa lei prima o poi lo capirebbe. Ma se non dà la possibilità al corteggiatore di conoscerla non potrà mai scoprirlo. Dalle anticipazioni, sappiamo che la Fasone ha abbondonato il trono nel pomeriggio di ieri.