Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla del rapporto speciale che lo lega al fratello: “Salvo è al centro delle nostre vite”

Ieri a Uomini e Donne uno dei protagonisti indiscussi della puntata è stato sicuramente Salvo, il fratello di Luigi Mastroianni. Oggi, inoltre, di lui si torna a parlare nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine dove, per l’appunto, è stato intervistato insieme a Luigi che, a sua volta, ha usato bellissime parole nel descrivere il sentimento che lo lega al fratello “Quand’ero piccolo, facevo spessissimo delle domande a mia madre, ma non sul fatto che fosse diverso da me” racconta il tronista riferendosi a Salvo “Le chiedevo perché fosse così spesso in ospedale. Mi ricordo che i miei genitori mi hanno lasciato più di una volta a casa di mia nonna per stare vicini a mio fratello. Ho fisso nella mente il ricordo di mia madre che, mentre piangeva, m’informava sul fatto che io avrei dovuto imparare a essere più grande rispetto ai bambini della mia età”.

Adesso, ribadisce comunque Mastroianni, Salvo è al centro delle loro vite. “Non mi è mai stato fatto un discorso sulla sua diversità. Negli anni ho capito da solo del perché avesse tanto bisogno del nostro amore” spiega. Se Salvo è coccolato in famiglia? “È al centro delle nostre vite” risponde Luigi. “Mio padre ha rinunciato a tutte le sue ambizioni lavorative e personali per seguirlo” aggiunge poi. Mastroianni, in fine, con dolci parole prova a spiegare a suo modo il legame con il fratello. “Se oggi sono questa persona lo devo solo a lui” dice “Lui è il mio maestro di vita”. Il motivo? “Insieme a lui ho imparato a gioire per le piccole cose, a pronunciare parole soppesate, a esprimere un pensiero sensato, a essere felici per tutte quelle cose che per noi normodotati sono la normalità”.

Uomini e Donne, l’augurio di Salvo al fratello Luigi Mastroianni: “Spero trovi una brava fidanzata”

E Salvo invece, che cosa pensa di Luigi? “Luigi è bravo e tranquillo, anche se a volte fa il monello e mi sgrida” dichiara il ragazzo “Insieme ci divertiamo tantissimo”. A Uomini e Donne? Dopo l’intervento di ieri in puntata Salvo dichiara: “Spero trovi una brava fidanza”.