Uomini e Donne news: Claudia indossa la felpa di Lorenzo? La foto che spiazza

Uomini e Donne news: Lorenzo regala la sua felpa a Claudia?

La scelta di Lorenzo Riccardi è sempre più vicina e ogni piccolo dettaglio potrebbe svelare su quale delle due corteggiatrici potrebbe ricadere la decisione del pugliese. Claudia o Giulia? Questo il dilemma che attanaglia le fan del cobra. Se da un lato tutto porta a far pensare che il tronista possa scegliere la torinese, altri piccoli particolari non escludono per nulla che Claudia possa avere la meglio sulla rivale. Proprio nelle ultime ore, infatti, la romana è apparsa sul web in compagnia delle sue amiche conosciute all’interno del programma e la felicità sembrava spruzzarle da ogni poro. Sorridente e solare come sempre ma, gli utenti lo hanno immediatamente associato ad una possibile esterna avvenuta tra la corteggiatrice e Lorenzo. Sarà veramente andata in questo modo?

Oltre all’evidente felicità di Claudia, ecco che altro emerge su Instagram. La bionda rivale di Giulia, infatti, ha pubblicato una storia che porta a pensare ancora una volta al simpatico tronista. Claudia posta un semplice scatto che la ritrae con indosso una felpa arancione. E fin qui, tutto bene. Quel che, però, notano i più attenti è che la felpa pare essere proprio quella vista già a Lorenzo. Sarà stato il tronista a regalarla a Claudia? O si tratta semplicemente dello stesso indumento? Cosi come lo stesso sito di Newsued fa notare, ecco che la notizia fa il giro del web e, in poco tempo, sembra già essere Claudia la probabile scelta del Riccardi.

Claudia posta una foto con la felpa di Lorenzo Riccardi

Dunque, stando a questi ultimissime novità, Lorenzo sembra essersi sbilanciato ancora una volta. Un regalo che, sicuramente, non lascerà indifferente Giulietta. Cosa accadrà nella villa prima della temutissima scelta? Non ci resta che attendere gli appuntamenti serali di Uomini e Donne per capire come realmente sono andate le esterne.