Uomini e Donne news, Claudia Dionigi in intimità: le confessioni su Lorenzo

News Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: amore a gonfie vele

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sembrano davvero felici dopo Uomini e Donne; a dimostrarlo, le tante storie che pubblicano quotidianamente su Instagram con cui condividono momenti belli, divertenti, viaggi, vacanze e chi più ne ha più ne metta. Una coppia con i fiocchi, verrebbe da dire, e lo diciamo senza pensare di esagerare dopo le rotture di Angela e Alessio, Giulia e Manuel. Anche perché Claudia e Lorenzo sono andati a convivere subito e finora non hanno avuto problemi di alcun tipo; a raccontare della convivenza è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando che “è stata una cosa talmente spontanea da parte di tutti e due che il giorno dopo siamo andati alla ricerca di casa… Non volevamo separarci e quindi così è stato… Poi è la mia prima convivenza in 28 anni, per me è stata una grande prova d’amore nei suoi confronti e mai me ne pentirei”.

Claudia Dionigi sul primo “ti amo” di Lorenzo Riccardi: la confessione

Claudia non si è fermata certo alla convivenza: dopo aver smentito i pettegolezzi sulla sua presunta gravidanza – “Se dovessimo avere un baby cobra state tranquille che lo saprete da noi e non da articoli fake“, queste le sue parole – ha parlato del suo ricordo più bello a UeD, cioè “quando è venuto fuori casa mia e ci siamo dati il primo bacio…”. E fuori dalla trasmissione? “Quando mi ha detto ‘ti amo’”, Claudia ne è certa, e ha raccontato anche che “è stato lui a Napoli in albergo… io gliel’ho detto una settimana dopo… volevo davvero esserne sicura”. Ve lo sareste mai aspettato dal Cobra (che intanto è atteso al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini)?

Le altre confessioni di Claudia su Lorenzo

La Dionigi ha anche spiegato di non essere cambiata affatto: “Sono sempre la stessa – queste le sue parole dopo la domanda di un follower –. Conduco la stessa vita di prima, sicuramente più frenetica per via dei vari spostamenti… però il mio tempo – ha poi precisato – lo passo con il mio fidanzato, con la mia famiglia, con le mie amiche di una vita e con i miei cani. Se sono cambiata è perché prima ero incompleta, ora ho Lorenzo e sono la persona più felice del mondo”. E sempre su Lorenzo ha tenuto a rispondere alla domanda di un altro follower: “Secondo me – le ha scritto qualcuno – Lorenzo è molto più dolce di quel che mostra. Com’è quando siete soli?”. “Assolutamente sì – ha risposto Claudia –, si trasforma in un cucciolo di cobra… io di meno!”. Vive l’amour!