Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi verso il Grande Fratello Vip 2019

Non c’è edizione del Grande Fratello Vip senza personaggi di Uomini e Donne. Fin dal 2017 la produzione del reality show ha puntato molto sugli ex tronisti e corteggiatori lanciati da Maria De Filippi. E anche nell’edizione 2019, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini, non mancheranno volti noti al pubblico del dating show di Canale 5. Dopo Costantino Vitagliano, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Francesco Monte, sono pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Il primo è stato corteggiatore di Valentina Dallari nel 2015 e tentatore di Temptation Island nel 2017; il secondo ha corteggiato prima Ludovica Valli e Sara Affi Fella per poi diventare tronista nel 2018.

Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi ritornano in televisione

A sussurrare la presenza di Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip è il settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola da martedì 13 agosto. Della presunta presenza del fidanzato di Claudia Dionigi se ne parla da tempo mentre il nome di Melchiorre è del tutto nuovo. Ma è sicuramente interessante: Andrea è un modello e fashion blogger molto apprezzato e sicuramente farà discutere nel programma rimasto orfano di Ilary Blasi. Insieme ad Andrea e Lorenzo dovrebbe entrare un terzo personaggio diventato popolare grazie a Uomini e Donne: Karina Cascella. Dopo la vittoria di anni fa a La Talpa, l’opinionista tv ha detto basta ai reality show ma a quanto pare è sul punto di cambiare idea.

Gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2019

Per il cast del Grande Fratello Vip 2019 si parla pure di: Adriana Volpe, Claudia Galanti, Cicciolina, Fernanda Lessa, Matilde Brandi, Shalpy, Giucas Casella, Divino Otelma, Loredana Lecciso. Al momento nessun nome è stato confermato: la trasmissione dovrebbe partire a novembre, più tardi rispetto al solito per dare spazio al ritorno di Temptation Island Vip.