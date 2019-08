Claudia Dionigi incinta? Parla Lorenzo Riccardi, poi la foto: “Io e te”

Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi?

La storia d’amore di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi continua nel migliore dei modi tra una vacanza e l’altra in questa caldissima estate. Non avevamo molti dubbi in realtà sul fatto che potessero durare perché sin dal trono ci sono sembrati affini e fatti l’uno per l’altra; oggi i dubbi sono stati azzerati da storie, filmati e post Instagram in cui la coppia si gode la vita, condivide con i follower i suoi momenti più belli non mancando di mostrare al mondo l’amore che la lega. In questi giorni si è parlato persino di una presunta gravidanza di Claudia che ci è parsa decisamente prematura nonostante tutto e che ci sembrava più una voce di corridoio infondata che un pettegolezzo che anticipasse in qualche modo un annuncio dei due. Oggi a parlare è stato proprio Lorenzo dopo la domanda di un follower e i nostri dubbi sono stati confermati.

Lorenzo e Claudia: la risposta al gossip sulla gravidanza

Lorenzo infatti ha risposto con un secco “no” al follower, o meglio con tre smile che simulano la risata che hanno fatto intendere chiaramente la reazione della coppia al gossip di questi ultimi giorni; si trattava dunque delle solite voci di corridoio messe in giro per incuriosire i lettori ma che di fondato non avevano assolutamente nulla. C’era da aspettarselo comunque perché i due non stanno insieme da moltissimo tempo e per quanto certe scelte seguano non sempre i sentieri della ragione fare un figlio dopo neanche un anno è parso azzardato a noi e sicuramente a molti altri.

UeD, Lorenzo e Claudia coppia felice nonostante le polemiche

Smentita la loro partecipazione a Temptation Island Vip 2, Lorenzo e Claudia intanto continuano a postare foto e video di vario genere su Instagram che confermano giorno dopo giorno quanto il loro rapporto stia crescendo. In realtà Lorenzo ultimamente è finito nella bufera per un video che i fan ancora non gli perdonano ma questo a quanto pare non gli sta impedendo di viversi una bella vacanza con Claudia; il post qui di seguito, commentato con un romantico “Io e te”, lo dimostra chiaramente: