Temptation Island Vip 2 news, esplode la polemica sui partecipanti

News Temptation Island Vip 2: le prossime coppie del reality show dell’estate

Temptation Island Vip 2 è alle porte e i nomi delle sei coppie che parteciperanno al reality show sono stati svelati nella giornata di oggi; ricordiamoli brevemente: Nathalie Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon, infine Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Si tratta di un cast senz’altro eterogeneo che ha scatenato subito una forte reazione da parte del Web che in estrema sintesi non ritiene che i partecipanti scelti siano all’altezza delle aspettative di chi chiede di vedere una versione Vip del reality dell’estate.

Temptation Island Vip 2, le polemiche sulla scelta dei partecipanti

A polemizzare è stato ad esempio anche Manuel Vallicella, noto ex tronista di Uomini e Donne, che a una domanda di un suo follower sulla scelta della produzione ha mostrato le stesse perplessità degli utenti: “Hai visto le coppie di Temptation Vip?”, gli è stato chiesto; “Perché è Vip?”, ha risposto lui con tanta nonchalance, a voler sottolineare che di famosi nel programma che sta per partire non c’è neanche l’ombra. In realtà le polemiche sulle scelte della redazione, che ha sorprendentemente escluso tutte le coppie di Uomini e Donne formatesi di recente, ad esempio i gettonatissimi Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ci sembrano piuttosto immotivate. Vi spieghiamo subito perché.

Temptation Island Vip, perché le polemiche sono immotivate

La fama ormai non si acquisisce soltanto tramite la tv ma anche mediante altri mezzi di comunicazione, e sarebbe assurdo dire che Damiano Er Faina, per partire dal nome che sarà sicuramente il più contestato di tutti, non sia conosciuto: non vi sarete mica persi tutti i suoi commenti dopo ogni puntata di Temptation Island? Parliamo di centinaia di migliaia di visualizzazioni. Su Pago e Serena Enardu non dovreste avere dubbi, così come non dovreste averli su Anna Pettinelli e Stefano Macchi: si tratta di persone arcinote che di certo non potevano partecipare all’edizione NIP, diciamo così, del reality. Ciro Petrone ha recitato anche in Gomorra e non è certo un personaggio anonimo, così come non lo è Nathalie Caldonazzo. Forse il più bello d’Italia Bonaccorsi non è conosciutissimo ma resta comunque il vincitore di un concorso molto ambito. Abbiamo come l’impressione insomma che la polemica sia sorta dal nulla e siamo certi che la redazione abbia fatto un bel lavoro: le personalità dei partecipanti infatti ci sembrano perfette per Temptation Island Vip 2. Scommettiamo che ci daranno soddisfazioni?