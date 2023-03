Dopo la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, che ha portato il lieto fine per Carola Carpanelli, Alice Barisciani ha preso una decisione importante. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, l’ex corteggiatrice di 26 anni confessa che ora sta bene. Per lei ci sono ancora dei momenti no, ma fortunatamente sono meno di quanto immaginava. I giorni più difficili sono stati quelli prima della scelta, in quanto a un certo punto ha avuto l’amara conferma che Federico avrebbe scelto Carola.

Infatti, nella sua dura reazione – quando ha scoperto di essere la ‘non scelta’ – Alice è apparsa quasi consapevole che sarebbe andata a finire così. Proprio per questo è riuscito già a eliminare il dispiacere e si è preparata mentalmente ad affrontare questa situazione. “Adesso la sto prendendo con filosofia”, spiega la Barisciani dopo tantissimi mesi trascorsi alla corte dell’ormai ex tronista. Intanto, Federico e Carola si sono svelati nella loro prima intervista di coppia, dicendo la loro sulla reazione di Alice in studio.

La Barisciani dopo UeD crede che “un amore sano e duraturo si basi sul rispetto reciproco, sulla stima e su tanta complicità”. Crede che capirsi sia un vantaggio, invece – a detta sua – “Federico sembra quasi pensare il contrario”. Oggi comunque crede che Nicotera abbia fatto bene a fare la scelta che desiderava. Nel frattempo, dal suo profilo Instagram ha rimosso le storie in evidenza dal titolo ‘L’inizio’, che aveva dedicato proprio al suo percorso con Federico.

Non è stato difficile lei rimuovere queste foto, che sperava di poter spiegare un giorno a Federico. “Durante questi mesi ammetto che ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di poter essere io la scelta. Pochi (sorride), ma ci sono stati”, confessa oggi Alice.

Alice dopo Uomini e Donne: quando ha capito che non sarebbe stata la scelta

C’è stato un momento in cui la situazione si è complicata per Alice nel programma di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice racconta che durante la puntata in cui Federico è uscito dallo studio per andare a riprendere Carola ha iniziato ad avere dei sospetti. Ma la conferma effettiva è arrivata per lei poco dopo.

“La conferma è arrivata quando c’è stato il loro confronto al centro studio: ho visto che era completamente rapito dalla situazione e ho preso atto di quello che stava succedendo. Perché sono andata avanti lo stesso? Quello che mi dava la forza di andare avanti erano le sensazioni che vivevamo durante le esterne, anche se col passare del tempo diventava sempre più difficile non notare i suoi comportamenti in studio. Ho voluto comunque provare fino all’ultimo perché abbiamo passato tanti mesi insieme e c’era una piccola parte di me che diceva ‘Vai avanti, speraci… ormai sei arrivata alla fine!'”

Qual è invece il momento che la Barisciani si porta dentro come quello più bello? Rispondere a questa domanda per lei è difficile, ma se proprio deve scegliere dice il loro piamo bacio. Lì ha realizzato che tra loro c’era qualcosa tra loro. Hanno vissuto altri momenti belli, che però vuole conservarli per lei. A questo punto, lancia la sua stoccata, in particolare quando le viene chiesto se Federico ha per lei scelto la via più semplice con Carola.

“Non so, penso che la risposta l’abbia solamente lui. Io ho la mia idea e so che per scegliere una persona come me ci vogliono sicuramente gli attributi… e mi fermo qua”

In realtà, Nicotera ha sempre dichiarato che, avendo avuto sempre delle conferme da parte di Alice, scegliere Carola sarebbe stato per lui come saltare nel vuoto. Quindi scegliere la Carpanelli non sembra essere stata la via più semplice per il tronista. Alla fine di questa intervista, Alice spiazza rivelando di voler dare una svolta importante alla sua vita.

“Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore (sorride). Sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di riuscire a realizzare il mio sogno nel cassetto, che è quello di andare in Africa per fare un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee su tutto e tornare in Italia ancora più carica di prima, pronta a raggiungere tutti gli obiettivi che ho. Voglio curarmi e andare avanti”

Non si sa, al momento, se ha accettato oppure no la proposta di lavoro di Maria De Filippi, che le ha offerto di lavorare per il suo programma.