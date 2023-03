Durante e dopo la scelta di Federico Nicotera, in onda il 16 marzo, la Barisciani non trattiene la sua delusione quando scopre il finale

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli a Uomini e Donne. La non scelta è dunque Alice Barisciani. La corteggiatrice entra in studio con il muso, probabilmente – anzi sicuramente – già quasi certa che non avrebbe avuto il lieto fine sperato. La ragazza ha sempre lamentato il fatto che Federico avesse più interesse a chiarire e litigare con Carola. In tutto questo, la maggior parte del pubblico non è mai rimasto pienamente colpito da Alice. Va, però, precisato che la Barisciani è rimasta alla corte di Federico nonostante tutto, forse sperando che la scelta potesse ricadere su di lei, regalandole un colpo di scena.

La prima a entrare è Alice in studio, quando arriva il fatidico momento. La corteggiatrice non appena per nulla serena, anzi. Federico si lascia così andare a un lungo discorso per dire alla Barisciani che non è la sua scelta. Per Nicotera, però, è abbastanza difficile, perché lo sguardo di Alice è abbastanza duro. Infatti, molti si chiedono come mai la corteggiatrice, arrivata consapevole che non sarebbe stata scelta, ha preferito mandare avanti il suo percorso. Probabilmente ha sperato fino all’ultimo in un lieto fine. Ma i telespettatori credono che la Barisciani, consapevole anche del percorso previsto dal programma, dovrebbe dare a Federico la possibilità di parlare senza avere di fronte uno sguardo così teso.

“Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso. Veramente intenso.. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco… Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro e ho pensato la modalità con cui ti sei fatta conoscere, standomi vicino. Quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere, tu ci sei stata. Fin da subito mi ha colpito la tua maturità, forse anche il tuo capirmi troppo”

Alla fine, Federico Nicotera così dichiara ad Alice a Uomini e Donne che non è lei la sua scelta.

“Ho sempre cercato di fare le scelte giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l’ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare quello che mi faceva stare meglio. Non voglio che in nessun modo che pensi che tu abbia qualcosa di sbagliato. La scelta che devo fare oggi non può essere razionale. La mia scelta non puoi essere tu”

Alice non appare sconvolta, in quanto era già consapevole che non sarebbe stata la scelta. Si lascia così andare a un discorso molto lungo, più che altro rivolto al programma, che grazie a Maria De Filippi la accoglierà con un posto di lavoro. Alla fine si contraddice un po’, rivelando di avere un’idea diversa dell’amore rispetto a quella di Federico, tanto che ammette che sta cercando altro. Forse queste parole contraddittorie rispetto al fatto che si è sempre detta speranzosa di essere la scelta sono una sorta di auto difesa.

“A posto, se posso spenderei due parole in generale. Ringrazio tutti quanti per come sono stata accolta, per le attenzioni che tutti ci date. Speravo in un finale migliore. Avevo questa convinzione di far stare bene in primis me e la persona che poteva stare al mio fianco. Non rinnego nulla, ma purtroppo a 26 anni è difficile pensare che sia quasi sbagliato che più dai e a volte meno riceve. Questa è l’unica cosa che non considererò mai sbagliata. Ero preparata a questo ovviamente. Ho un’idea dell’amore ed è differente da quello che vedevo che lui cercava. Non giudico quello, però io cerco altro, voglio stare bene”

Federico spera di poter almeno abbracciare Alice, la quale rifiuta ogni saluto, affermando solo: “No ciao”. Un momento non molto apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori, in quanto la Barisciani si è sempre dichiarata matura per poi arrivare a non salutare il tronista, sapendo che il programma prevede una scelta e una non scelta.

Ci sta anche il fatto, però, che Alice sia arrabbiata, perché – come fanno notare comunque molti telespettatori – Federico avrebbe potuto fare la sua scelta già molto tempo fa. Infatti, c’è chi dà ragione alla Barisciani, sostenendo che in questo modo ha asfaltato Nicotera dopo un percorso così lungo durante il quale è sempre stato chiaro il suo fortissimo interesse per Carola.

Mentre Federico e Carola dietro le quinte festeggiano, Alice Barisciani appare delusa e con voce tremante. Avrebbe preferito che Federico avesse fatto meno per lei, in modo da non illuderla. “Non dico che mi ha presa per il cu*o, ma poteva fare a meno”, afferma in camerino l’ormai ex corteggiatrice. “Non sarà lui a cambiare il mio atteggiamento, oggi sono pronta per il vero amore”, afferma Alice.