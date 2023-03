Cos’è successo tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo la scelta a Uomini e Donne? Di sicuro questo è stato un momento molto atteso dai telespettatori che seguono il programma di Maria De Filippi. In questi ultimi anni, probabilmente, è questa la scelta che ha catturato di più l’attenzione del pubblico. Ed ecco che ora i due si svelano nella loro prima intervista di coppia per far sapere ai loro fan come sta procedendo la relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Parlando con Uomini e Donne Magazine, Federico spiega di aver capito che Carola sarebbe stata la sua scelta “l’ultima volta che non si è presentata in trasmissione”. Quando è andato a riprenderla, recandosi nell’hotel in cui lei alloggiava, non riusciva a contattarla. Ed è stata “la paura di averla persa definitivamente” ad aver fatto scattare in Nicotera qualcosa che gli ha dato la conferma di tutto. Qual è la prima cosa che si sono detti a telecamere spente?

“Sei pronta bionda? Facciamo sul serio ora”, queste le parole che Federico ha detto a Carola dopo UeD una volta rimasti soli. La Carpanelli ammette che in quel momento ha tirato un sospiro di sollievo e che l’ha abbracciato. “È stato bellissimo, una sensazione unica e la sola cosa che sono riuscita a rispondergli è stata: ‘Andiamo’”, dichiara l’ormai ex corteggiatrice. E c’è tanta curiosità su come Federico e Carola hanno trascorso la prima notte insieme, senza la presenza di alcuna telecamere.

“La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito (sorride). Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava… Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così”

Carola conferma il racconto di Federico, ammettendo di essersi resa conto quella notte che il percorso nel programma le ha dato “la confidenza giusta per stare da sola con lui” e per sentirsi bene al suo fianco. Ciò che le è piaciuto di più è il fatto di poterselo godere “senza dover pensare ad altro”. In particolare, la Carpanelli aggiunge: “Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta la notte: ne avevo davvero bisogno”.

UeD, Carola: il rapporto con la famiglia di Federico e convivenza

Carola ha subito avuto modo di conoscere la mamma e la sorella di Federico. Le due donne, infatti, hanno assistito in studio alla scelta. Oggi la Carpanelli esprime un commento molto positivo sulla famiglia di Nicotera:

“Ho avuto il piacere di conoscere parte della famiglia di Fede immediatamente dopo la scelta. Quando le ho viste ero incredula, non mi aspettavo venissero. Uscita dallo studio mi hanno abbracciata con grande calore e in questi giorni ho avuto anche la fortuna di conoscerle meglio: per me stanno già diventando una seconda famiglia. Hanno saputo coccolarmi e accettarmi senza alcuna remora”

Federico e Carola stanno già pensando alla convivenza? In questi giorni hanno parlato con serenità delle soluzioni da sfruttare per vedersi il più possibile, in quanto vivono in città diverse. Le parole dell’ex corteggiatrice fanno capire che hanno in programma c’è l’idea di andare a convivere per viversi quotidianamente senza alcuna distanza.

“Sì, abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto…”

La prima persona che Carola ha chiamato dopo la scelta è stata una mamma, che “era quasi più emozionata” di lei. Ancora per Federico non ci sono state le presentazioni con la famiglia Carpanelli. Ma la mamma di Carola non vede l’ora di conoscere Federico, poiché è curiosa di vederlo di persona e ha sempre avuto un debole per lui.

Sebbene nel programma sembrava difficile per loro trovare un punto d’incontro, Federico Nicotera ammette che fuori hanno trovato “un’intesa particolare”. Per questo oggi pensa che riusciranno a superare qualsiasi paura. Di fatto sentono di avere già una relazione stabile. Ecco cosa dichiara Carola al riguardo: “Ci sentiamo una coppia a tutti gli effetti perché tra noi in questi mesi si è instaurato un sentimento fortissimo. Il resto arriverà e si costruirà, per ora ci basta ciò che abbiamo”.

Cosa pensano entrambi su come ha reagito Alice Barisciani alla scelta? Federico non ha nulla da ridire, anzi:

“Non posso biasimare Alice, anzi è stata fin troppo diplomatica. È una persona con cui ho condiviso un percorso importante quindi, come ho detto in trasmissione, le auguro davvero il meglio…”

Da donna a donna, Carola invece dichiara su Alice: “In un certo senso, forse sono l’unica persona che la può capire in questo momento, quindi le auguro il meglio… nonostante tutto”.