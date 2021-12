Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono lasciati: è ufficiale, ecco perché

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto dopo Uomini e Donne hanno intrapreso una relazione, già arrivata al capolinea. I due ex protagonisti del Trono Classico si sono lasciati. Forse è finita ancora prima di iniziare. Ormai da diverso tempo, girava il gossip che li vedeva già separati. Entrambi non avevano confermato la rottura ed ecco che ora l’ex tronista decide di mettere un punto ai rumors, svelando come stanno davvero le cose. Attraverso un video condiviso su Instagram, Matteo ammette che la sua storia d’amore con Noemi è finita.

Senza troppi giri di parole, sebbene dica che non sia semplice per lui parlare di quanto accaduto con un video, ammette che tra loro non è andata. Secondo quanto lui stesso dichiara, sembra che la rottura sia arrivata dopo varie incomprensioni, causate dalla diversità caratteriale. Entrambi avrebbero tentato di salvare la storia, non riuscendoci.

“Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”

Matteo non vuole entrare nei dettagli della fine della sua storia con Noemi, in quanto ha rispetto sia per se stesso che per l’ex corteggiatrice. Ricorda la sua “scelta anticipata”, ma ammette anche che non si è affatto pentito di ciò che ha fatto: “Lo rifarei mille volte”. Fioravanti ha scelto la Baratto in un momento di grande confusione.

In realtà, sapeva bene ciò che provava nei confronti di Noemi. Non sapeva, però, se era arrivato davvero il momento giusto. Maria De Filippi e i presenti in studio l’hanno poi invogliato a fare la sua scelta. Ed ecco che sono usciti dal programma in modo improvviso e inaspettato. Lontano dalle luci delle telecamere non è durata.

“Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo”, ci tiene a precisare l’ex tronista. A questo punto del discorso, decide di mettere i puntini sulle i, dopo le critiche ricevute negli ultimi tempi. In effetti, hanno ricevuto non poche accuse, visto che sui social si parlava già di crisi tra loro dopo UeD.

Il primo a segnalare un momento buio per l’ormai ex coppia del Trono Classico pare sia stato Amedeo Venza e poi le voci sono aumentate di giorno in giorno. Come anche quelle che ci sono attualmente su Joele Milan e Ilaria Melis. Matteo, di recente, aveva deciso di smentire la rottura, attraverso il suo profilo Instagram.

Oggi, invece, si ritrova a confermare. Ringrazia tutti per i messaggi che sta ricevendo e vuole sottolineare: “Non siamo due persone false”. Per ora, da parte di Noemi non è arrivata alcun commento al riguardo.