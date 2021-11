Matteo e Noemi di Uomini e Donne si sono lasciati? Ora parla lui

By

Da giorni sono sempre più frequenti le voci di una crisi in corso tra due dei protagonisti dell’attuale edizione di “Uomini e Donne”. Si tratta di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. La coppia neo-formata sembra non poggiare su basi solide, a poco tempo dall’inizio della loro frequentazione. Dopo le speculazioni del caso Matteo ha deciso di dire la sua: ecco cosa starebbe succedendo tra i due.

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono una coppia da poco più di un mese. Il tronista 24enne ha scelto la modella campana lo scorso ottobre 2021. Il loro amore, sbocciato da poco, sembrava godere di buoni presupposti. Tuttavia da qualche giorno si vocifera che ci sia aria di crisi. Il gossip è partito da Amedeo Venza, dopo che i due non si sono più mostrati insieme sui social.

Si tratta di questioni tipiche di ogni giovane coppia o tra i due il rapporto sta naufragando definitivamente? A rispondere è stato lo stesso Matteo su Instagram, in alcune storie parlate attraverso le quali ha voluto spiegare la situazione attuale tra lui e Noemi. Il romano ha deciso così di rispondere a tutte le domande che gli sono state poste da quando si sono diffuse le voci sulla crisi e a tutti i messaggi che ha ricevuto, chiarendo una volta per tutte. Il ragazzo, abbastanza serenamente, ha ringraziato tutti per la preoccupazione che si è generata intorno alla possibilità che la sua storia d’amore fosse finita e ha detto:

“Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono e dirvi che io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente.”

Fioravanti e Noemi stanno quindi ancora insieme. Ma tra i due i problemi, a quanto pare, ci sono eccome. Tuttavia, a detta del 24enne, si tratta di ostacoli passeggeri e fisiologici di una relazione appena nata:

“Come in tutte le coppie nate da poco ci stiamo conoscendo. Ci sono degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti.”

Tra di loro al momento non è tutto rose e fiori ma sicuramente c’è l’intenzione da parte di entrambi di superare i problemi che si sarebbero creati. Infine Matteo ha voluto spiegare il motivo per cui i due si stanno mostrando raramente insieme: sono “impegnati tra studio e lavoro”.

La Baratto, dal canto suo, non ha ancora commentato la faccenda. A quanto pare quindi i fan della coppia non devono disperarsi, visto che la fiamma tra i due non sembra essersi spenta, ma solo, al momento, affievolita. Resta da vedere se la relazione tra i partecipanti del dating show sopravviverà alle difficoltà.