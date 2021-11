Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono lasciati? “Crisi profonda”

Matteo e Noemi si sono già lasciati? Da qualche giorno i fan della nuova coppia di Uomini e Donne sono in allarme. I due non si mostrano più insieme né si scambiano stories e messaggi sui social, insomma il niente più totale. Almeno pubblicamente, e proprio questo continua a far sperare chi ha creduto in loro sin dal primo momento. Tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto c’è stato il colpo di fulmine, lui non è più riuscito a conoscere altre ragazze a causa di Noemi e per questo l’ha scelta. Una scelta arrivata all’improvviso, non programmata ma il tronista non ha potuto fare altrimenti visti i suoi sentimenti e le sue emozioni.

Forse non era in grado di andare avanti avendo ormai Noemi nella testa e nel cuore. Tendenzialmente gli altri tronisti, o troniste, preferiscono sempre prendersi altro tempo, anche quando provano una forte attrazione o dei sentimenti per uno o una dei corteggiatori o delle corteggiatrici. Questo per essere sicuri di poter durare anche dopo il programma, anche se ci sono stati dei casi in cui una scelta repentina ha portato comunque a una stabilità dopo Uomini e Donne. Per esempio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: lui l’ha scelta dopo poche settimane di trono e stanno ancora insieme.

Succederà la stessa cosa a Noemi e Matteo oggi? I fan sperano di sì, ma pare ci sia già del gelo fra loro. Dopo i dubbi dei fan, che si rincorrono da giorni in rete, è arrivata una conferma da Amedeo Venza. Non una conferma ufficiale, visto che non arriva dai diretti interessati e la news lanciata da Venza potrebbe essere smentita nei prossimi giorni. Fatto sta che proprio l’influencer ha scritto: “Crisi profonda tra la neo coppia Matteo e Noemi”.

Venza è certo che i due giovani non riescano a trovare un punto di incontro ora come ora su diversi aspetti della loro relazione. Per questo potrebbero essere vicini alla rottura, una decisione che potrebbe rivelarsi inevitabile. In effetti non ci sono foto, video e parole tra i due su Instagram e non appaiono insieme. Ciò non vuol dire che non si sentano, va sempre precisato, eppure i dubbi ci sono. I fan ora aspettano la risposta a un’unica e sola domanda: è crisi tra Noemi e Matteo dopo Uomini e Donne?