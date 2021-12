UeD Joele Milan non segue più Ilaria Melis. “Storia finita”, il retroscena

La relazione tra i due ex partecipanti a “Uomini e Donne” non sembra andare a gonfie vele. Rottura definitiva o crisi passeggera?

La storia tra Joele Milan e Ilaria Melis non sembra destinata ad andare lontano. I due, dopo essere stati cacciati da “Uomini e Donne” lo scorso ottobre 2021, hanno intrapreso una relazione apparendo innamoratissimi. Poi dopo poco tempo si sono fatte insistenti le voci di una crisi che ora sembra essersi concretizzata. Ecco cosa sta succedendo tra i due e quale altra coppia formatasi tra una registrazione e l’altra del dating show sembra essere scoppiata.

Dopo aver superato la bufera mediatica che li ha colpiti a causa della loro violazione delle regole di “Uomini e Donne” Joele Milan e Ilaria Melis hanno fatto coppia fissa nonostante la distanza che li separa: per vedersi sono costretti a fare la spola tra Veneto e Lazio. I due sono stati eliminati dallo show in quanto hanno provato ad accordarsi segretamente per sentirsi, prendendosi così gioco delle altre corteggiatrici interessate a Joele.

A poche settimane dall’inizio della loro storia a quanto pare i due sarebbero in forte crisi. Anzi, secondo l’opinionista Deianira Marzano, si sarebbero già detti addio. Un utente di Instagram ha segnalato a quest’ultima che c’è qualcosa che confermerebbe la loro rottura: mentre Ilaria segue Joele su Instagram, la cosa non è reciproca. Infatti il 26enne ha da poco smesso di seguire la ragazza. Ciò è molto strano e non sembra presagire nulla di buono per la coppia, che secondo la Marzano è finta e costruita così come un’altra sbocciata a “Uomini e Donne”: quella formata da Noemi Baratto e Matteo Fioravanti.

Uomini e Donne, un’altra coppia in crisi?

Anche il tronista e la corteggiatrice da lui scelta a fine ottobre 2021 si sarebbero lasciati. I due hanno recentemente negato i gossip che li vedevano lontani. Sia Noemi che Matteo hanno spiegato di essere semplicemente occupati. Poi, a fine novembre, i due hanno mostrato di essere insieme in occasione del compleanno di lui, anche se non sono sembrati essere in chissà quale sintonia. In più una storia postata su Instagram da Noemi sembra suggerire che qualcosa non va. La 21enne napoletana ha scritto di essere fiera di sé perché vera e coerente, al contrario di altre persone. Molti suoi followers pensano sia una frecciatina rivolta proprio a Matteo.