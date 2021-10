UeD Matteo e Noemi, scelta sofferta: pubblico non convinto, troppi dubbi

Una scelta davvero sofferta quella di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne. Il 23enne ha scelto di lasciare il programma di Maria De Filippi con Noemi Baratto. Ma il momento speciale è arrivato dopo minuti interminabili, giustificati sicuramente dalla tenerezza e dalla paura. L’ormai ex tronista non sapeva proprio cosa fare e alla fine ha ammesso di provare un interesse davvero molto forte verso la corteggiatrice. Il pubblico di Canale 5 sui social non si è emozionato più di tempo. I telespettatori sembrano non aver compreso a pieno il volere di Matteo.

Ma perché è accaduto questo? Il pubblico non si è avvicinato per nulla ai nuovi tronisti di questa edizione. Il Trono Classico ormai da tempo sta accusando colpi. Sembra che i ragazzi che siedono sul trono non riescano a conquistare il cuore dei telespettatori. Se questo momento fosse accaduto con altri tronisti e corteggiatori sarebbe stato probabilmente diversa la reazione. Basti ricordare la scelta di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota oppure quella di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo.

Questa volta, da parte del pubblico non c’è stato quel sostegno. Probabilmente c’entra anche il fatto che Matteo abbia tentennato parecchio prima di scegliere Noemi. Non solo, i telespettatori hanno vissuto poco il loro percorso. “Le scelte improvvise sono proprio fatte perché non ce la fai più e vuoi viverti quella persona, non che ci devi pensare quattro ore mamma mia”, “Dalle anticipazioni sembrava un altro tipo di scelta”, “Io non sto capendo, o la scegli o passiamo oltre”, “La scelta più forzata” e ancora “Sinceramente annoiata”.

Al pubblico non sta mai bene niente? Ovviamente, sui social è possibile notare anche vari commenti positivi da parte del pubblico. C’è già, dunque, chi tifa per questa nuova coppia che si è formata nel programma. Il tutto ha preso inizio quando Maria De Filippi ha fatto notare che Matteo non stava vivendo serenamente il suo percorso. Raffaella Mennoia è intervenuta, affermando che il 23enne “è tutto sentimenti, fa una fatica infinita a esprimerli”.

L’ormai ex tronista ha poi ammesso di non avere dubbi su Noemi, ma vedendo le esterne della sua collega Andrea Nicole l’hanno fatto riflettere. “Ti piace tanto? Matteo vuoi scegliere”, Maria non ha potuto poi non fare una domanda diretta a Matteo.

Dopo di che, è iniziato un lungo momento di riflessione, in cui i presenti in studio hanno cercato di aiutarlo a riflettere. Gianni Sperti, Raffaella e Andrea Nicole l’hanno invogliato a iniziare un nuovo percorso con Noemi fuori da Uomini e Donne.

“Ho la paura perché voglio vivermele le persone fuori dal programma. Non mi innamorerò dentro questo programma, io veramente là voglio vedere. Ho bisogno di un attimo per stare solo con me stesso. Non posso stare qua, non me lo merito. Mi spaventa che non ci siamo mai baciati”

Tutto questo discorso Matteo Fioravanti l’ha fatto in lacrime. Anche Noemi non è riuscita a trattenerle. Ed ecco che il 23enne ha confessato di tenere la foto della corteggiatrice a fianco al letto e non dentro il comodino. A questo punto cosa aspettava a scegliere?

Questa frase ha segnato la scelta di Matteo, che si è lanciato un lungo abbraccio con Noemi. I due si sono così scambiati, sotto i petali rossi e la canzone di Giordana Angi Stringimi Più Forte, i primi baci. “Togliti dalle scatole, vai”, ha poi affermato Maria, con molta ironia.Ora bisognerà capire come sta proseguendo tra loro la conoscenza dopo la scelta.

Matteo e Noemi non sono stati gli unici a lasciare il programma. Anche Angela Paone e Antonio hanno deciso di viversi la loro storia d’amore fuori. La dama si è dichiarata innamorata del cavaliere!