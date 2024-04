Uomini e Donne: Mario si dichiara a Ida, Tina punge

La puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 giovedì 18 aprile inizia con il trono di Ida Platano, attualmente indecisa tra i due corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

E’ proprio con il primo che la tronista ha una discussione dopo il suo rientro in studio. Il napoletano aveva difatti abbandonato la trasmissione in seguito ad un’esterna con il rivale. Al suo ritorno Platano l’accusa di scappare sempre e di non parlarle mai apertamente, facendo anche riferimento ad un post del corteggiatore che le era stato inviato e che non le era piaciuto. A quel punto Mario decide di dichiararsi alla tronista, ammettendo di essersi innamorato di lei. I due ballano quindi insieme.

Le parole del volto di radio KissKiss lasciano spiazzati un po’ tutti all’interno dello studio. In particolar modo l’opinionista Tina Cipollari si scaglia contro di lui, accusandolo di aver usato termini troppo forti e di non essere realmente innamorato di Ida. Secondo lei, difatti, quella di Mario è solo una strategia per convincere la tronista a scegliere lui e non Pierpaolo. Anche il resto dello studio si schiera contro Cusitore, in particolar modo Gemma e Barbara, appoggiando quanto detto dall’opinionista ed invitando Platano a rifletterci bene prima di fare la sua scelta. Al momento del ballo, poi, Ida decide di ballare con Pierpaolo. Questo scatena l’amarezza di Mario, che rimane seduto a guardare. Al ballo successivo, tuttavia, è lui a ballare con la tronista.

Discussioni anche per Cristiano e Daniele

Non mancano discussioni anche tra Cristiano e Giulia in seguito alla decisione di lui di lasciare il proprio numero ad un’altra ragazza, Jessica, mentre lei non era in puntata il giorno prima. Jessica sta uscendo attualmente con Marcello, che l’ha richiamata in trasmissione dopo che era stata eliminata da Mario Verona. Successivamente si ha uno scontro anche tra Cristiano e Diego poiché quest’ultimo si è avvicinato a Giulia mentre gli altri ballavano.

La puntata continua poi con Mario Verona. Due ragazze si presentano in studio per conoscerlo ma lui preferisce mandarle a casa e continuare la sua conoscenza con Ilenia e Milena. Segue il trono di Daniele Paudice, conteso tra Valery e Gaia. Dopo un filmato dell’esterna con Valery, i due ragazzi discutono animatamente. Lui l’accusa di essere deluso dal suo atteggiamento e, dall’altra parte, lei afferma di aver fatto soltanto un’uscita e di conseguenza di non conoscerla bene.