UeD, Mario e il post misterioso su Instagram: frecciatina ad Ida?

Il trono di Ida Platano è uno dei più discussi di Uomini e Donne. La tronista è ancora indecisa su quale tra i corteggiatori ricadrà la sua scelta, essendo attualmente divisa tra Mario e Pierpaolo. Nelle ultime ore un ultimo dettaglio non è sfuggito ai fan e riguarda come ha trascorso la Pasqua uno due ragazzi, nello specifico il napoletano Mario Cusitore. Guardando le sue storie su Instagram qualcuno ha perfino letto una possibile frecciatina nei confronti di Ida.

Sul suo profilo ufficiale, Mario ha pubblicato alcune storie che potrebbero difatti essere rivolte alla Platano. Il volto di Radio KissKiss ha mostrato dove ha trascorso le vacanze di Pasqua. Si trovava a Roma, città di Ida, probabilmente in vista delle prossime registrazioni della trasmissione, tuttavia non era in compagnia della tronista. Mario ha difatti passato il weekend in una rinomata discoteca romana e, successivamente, ha soggiornato in una bellissima location sempre nella capitale, concedendosi cene a base di cucina mediterranea ed un po’ di relax.

Spesso sono arrivate a Platano delle segnalazioni da parte di persone che avevano visto il suo corteggiatore in locali, talvolta anche insieme ad altre donne. Questo li ha portati spesso a discutere tanto che lui ha minacciato più volte di lasciare definitivamente il programma. Non è quindi una novità che Mario abbia deciso di trascorrere le sue giornate in luoghi simili.

Quello che maggiormente è saltato all’occhio dei fan di Uomini e Donne è tuttavia un’altra storia, in cui si vede il corteggiatore e si legge una didascalia che qualcuno ha visto come possibile frecciatina nei confronti di Ida.

Cusitore ha difatti scritto:

Tutto ha un inizio… E tutto ha una fine!

Di seguito la storia pubblicata da Mario Cusitore sul social:

Di sottofondo ha scelto la canzone di Adele “Easy on me”. Che sia un riferimento ad una possibile rottura definitiva con Ida? Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne per capire come andrà a finire tra i due e su chi ricadrà la scelta della tronista.