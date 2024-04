Uomini e Donne, puntata tesa per De Filippi: così sbotta e inchioda

La puntata di Uomini e Donne del 17 aprile 2024 inizia con Ida Platano, che ha portato in esterna solo Pierpaolo. Mario in studio mostra subito il suo disappunto, facendole notare che in questo percorso ha sempre scelto prima gli altri e dopo lui. Quando la tronista gli assicura di avere intenzione di fare la prossima esterna con lui, non si rasserena. Intanto, la clip mostra che in esterna Pierpaolo ha fatto una sorpresa in studio a Ida.

Mario si ribella ancora e ammette che una donna che si comporta così a lui non piace. “Tu vuoi un uomo che te lo rigiri come vuoi”, tuona Cusitore. La Platano si scalda, continuando a pensare a ciò che aveva detto prima: “Sono già successe le volte che mi hai mancato di rispetto, cosa vuoi dire quando dici che una donna così non la vuoi?!”. Pierpaolo interviene e fa notare a Mario che avrebbe sbagliato tutto dall’inizio. Si accende un battibecco tra i due corteggiatori.

“Secondo me stai parlando proprio tanto. Sono stufo di fare queste tarantelle, parla con Ida”, replica Mario. La Platano si alza per ballare con Pierpaolo e Tina Cipollari le consiglia di stare attento a certi comportamenti di Cusitore. Ida afferma che lo farà e con furia Mario lascia lo studio.

Dopo il ballo, Maria De Filippi prova a far chiedere a Cusitore di tornare in studio. Il corteggiatore non vuole tornare e così viene raggiunto da Ida. Mentre Gianni Sperti difende Mario, Tina si schiera dalla parte di Pierpaolo, come sempre. “Metti Mario al posto giusto che succedeva”, tuona De Filippi, facendo notare che Pierpaolo si sta dimostrando una persona matura restando in studio vedendo Ida correre da Cusitore.

Maria non capisce il motivo per cui Mario abbia lasciato in quel modo lo studio. La conduttrice appare irritata dalla situazione e cerca di far capire a Gianni che Cusitore avrebbe dovuto evitare di andare via oggi.

“Quello che chiede Ida sono delle dimostrazioni che Pierpaolo sta dando, Mario no andando via. Ti fideresti al posto di Ida? Bisogna rischiare? Dipende da quanti anni hai e cosa vuoi. L’amore che ci sarebbe ora sarebbe relativo, non è vissuto. Il giorno del compleanno di lui, se n’è tornato a Napoli. Perché non leggi che dopo quella esterna lei decide di lasciare il Trono. Quella di Mario non è una reazione che va verso la costruzione del rapporto. Lei ora va a riprenderlo e la prossima volta lei glielo ricorderà, ricominciando tutto”

Sebbene sia d’accordo con Maria, Gianni crede che quella di Mario sia stata una reazione di pancia e vera. Le anticipazioni rivelano che nella registrazione di ieri Ida non si è presentata, delusa da entrambi i corteggiatori.

Uomini e Donne: Maria De Filippi inchioda Cristiano

Al centro studio siedono Marcello Messina e Cristiano rispettivamente di fronte a Jessica e Giulia. Quest’ultima accusa il secondo di essere sparito per ore e per giorni. Ciò è accaduto perché lei in studio, in una delle puntate precedenti, ha ballato con un altro cavaliere, Ernesto Russo. Sarebbero poi dovuti scendere insieme in Puglia, ma lui è andato via da solo. Cristiano dice di pretendere un comportamento coerente, ma ecco che interviene Maria De Filippi, che lo inchioda:

“Scusa, tu quando parli così è perché pretendi un comportamento coerente, però Marcello fa scendere Jessica e tu chiedi il suo numero”

Puntata difficile per Maria, che si ritrova di fronte ad atteggiamento alquanto discutibile oggi e non riesce e restartene in silenzio. De Filippi sostiene Giulia, che lo definisce “un farfallone”. Infatti, Maria fa notare che Cristiano si è anche sentito con Jessica e le ha chiesto di uscire. La padrona di casa fa uscire fuori tutti questi dettagli sottolineando che Giulia ha ballato con Ernesto innocentemente.

Cristiano si complica la situazione da solo, tirando fuori il momento in cui lei si è fermata a parlare con Diego Tavani nei giorni precedenti. “Ha chiesto il numero a Diego lei?!”, chiede Maria infastidita dall’atteggiamento di Cristiano, che evidentemente pretende da Giulia che se ne stia lì ad aspettarlo, mentre lui chiede il numero a Jessica.

Diego si fa avanti con lei, che però non accetta e appare ancora furiosa con Cristiano. “Lei siccome è scesa per me dovrebbe dimostrarmelo”, replica il cavaliere di fronte alle critiche di Gianni Sperti.

“Lei sta dicendo che voleva solo un passaggio e tu l’hai lasciata sola a Roma”, tuona ancora Maria, tornando al giorno in cui sarebbero dovuti scendere insieme in Puglia. “Ma tu con Jessica vuoi uscire o volevi solo sentire la sua voce?!”, continua ancora spazientita la conduttrice.

Alla fine esce fuori che Jessica non ha intenzione di uscire con Cristiano e, intanto, Giulia decide di ballare con Ernesto vista la situazione. La dama appare ancora furiosa, anche dopo il ballo. Cristiano le chiede di poter parlare dietro le quinte, ma lei si rifiuta di seguirlo e Maria continua a prendere le sue parti.