Uomini e Donne, Mario rigira la frittata: Maria De Filippi un enigma

Continuano le segnalazioni su Mario a Uomini e Donne. Ida Platano è stata nuovamente contattata da una ragazza che le ha inviato delle conversazioni avvenute con lui nello stesso periodo in cui ha sentito Mariangela, la donna giunta in studio nelle scorse settimane. La tronista appare furiosa, in quanto gli aveva chiesto dietro le quinte di farle parlare in caso ci fossero altre chat particolari, durante il loro percorso. Mario si difende facendo ancora notare che quello era il periodo iniziale della loro conoscenza e che non si è incontrato con nessuna di loro.

Il corteggiatore risulta indifendibile ormai agli occhi del pubblico. Le anticipazioni della registrazione avvenuta ieri, che andrà in onda con le prossime puntate, rivelano che dopo questa sono arrivate altre segnalazioni. Mario, però, continua a restare fermo nella sua posizione e a prendersela con Ida, perché a detta sua dovrebbe capire che si trattava del periodo iniziale e che si tratta ormai del passato:

“È stato un piacere conoscerti. Il periodo era pre Natale. È successo all’inizio, non pensavo di avere questa attrazione per te. Nel momento in cui mi inizio ad aprire è perché cancelliamo quello che è successo prima”

Gianni Sperti prende le difese di Mario a Uomini e Donne, facendo notare anche lui che sono cose accadute all’inizio del loro percorso, quando ancora non c’era un particolare legame tra loro. Molti telespettatori, però, non accettano questo ‘trattamento’. Questa parte del pubblico è certa che fosse stato qualcun altro sarebbe stato smontato dagli opinionisti.

Invece, il corteggiatore crede di avere ragione e annuncia che da ora in poi se ne starà a guardare e non fare più nulla. Pensare che Ida non sia interessata è un po’ surreale. Probabilmente se non lo fosse, la tronista non avrebbe insistito così tanto con lui. Ormai anche le sedie di quello studio hanno capito che la Platano è cotta ed è difficile pensare che il corteggiatore non l’abbia capito. Riesce, però, a rigirare la frittata e a passare come una vittima, recandosi dietro le quinte furioso, anziché rassicurare Ida.

“Mi ritrovo ancora qua a giustificarmi! Ora ci penso”, tuona Mario. Il corteggiatore sbraita accusando addirittura Ida di non essere davvero interessata a lui. Non si comprende, però, cosa ne pensa Maria De Filippi. Stranamente la conduttrice se ne resta in silenzio, senza esprimere la sua opinione. Ha dichiarato di recente di tenerci a Ida, ma non interviene nel caso. Infatti, il pubblico si chiede quale potrebbe essere il suo pensiero. È possibile vederla sorridere ogni tanto alle battute di Mario, senza reazioni forti.

Alla fine, mentre viene mostrata l’esterna di Ida e Sergio, Mario lascia lo studio. La tronista non lo rincorre e resta per l’altro corteggiatore, con cui ora appare serena. Entrano in studio tre nuovi aspiranti corteggiatori: Mirko, Pierpaolo e Raffaele. Il primo fa sapere che conosce Mario, raccontando che in passato quest’ultimo aveva già dedicato un tatuaggio a un’altra ragazza. Si presenta poi Pierpaolo, il quale afferma di averla vista perdonare troppe volte e in certi casi anche debole.

Ida non trattiene le telecamere. Maria se ne accorge e le consiglia di lasciare lo studio. Piangendo, senza dare spiegazioni, la Platano si reca dietro le quinte.

Uomini e Donne: Gemma torna al centro della scena

Dopo un periodo di silenzio assoluto, piano piano Gemma Galgani si riprende una parte della scena. Questo accade nella puntata di oggi con Barbara De Santi e Orfeo. Gemma è pronta a chiudere la loro conoscenza perché non ha intenzione più di andare avanti con le loro conversazioni telefoniche, visto che lui non ha interesse.

Senza dirlo esplicitamente, Orfeo vede la Galgani come un’amica. “Una nobildonna, da cui sicuramente avrei imparato qualcosa”, così il cavaliere descrive la storica dama. Gemma, però, non ci sta e lo accusa di averle solo fatto perdere del tempo. Intanto, per Orfeo arrivano altri attacchi, da parte di Barbara.

Quest’ultima lo accusa di aver parlato con lei, spesso, solo di intimità. Un punto fisso per Orfeo, secondo quanto racconta la De Santi. In difesa del cavaliere, ovviamente, arriva Silvio, il quale non ha mai nascosto i suoi pensieri al riguardo. “Orfeo si sta comportando qui dentro come farebbe fuori”, afferma convinto il cavaliere.

Anche Gianni Sperti difende Orfeo, convinto che da parte di Barbara non ci sia tutto questo interesse e che stia cercando solo delle scuse per chiudere.