Uomini e Donne, Maria segna un altro colpo? Trovata sugli animali

Ennesima svolta a Uomini e Donne? Pare che la prossima edizione sarà segnata da una novità che riguarderà il mondo degli animali. Spesso dopo la messa in onda delle puntate al pubblico viene mostrato un messaggio dedicato agli amici a quattro zampe, a come aiutarli, adottandoli. A metterci la faccia è sempre Raffaella Mennoia, che anche con il suo profilo Instagram è molto attiva quando si tratta di aiutare cani in difficoltà e in cerca di famiglia.

Questa potrebbe essere, pertanto, un’idea proposta dall’autrice del programma di Maria De Filippi, anche lei grande appassionata degli amici a quattro zampe. La nota conduttrice Mediaset, che starebbe consigliando Pier Silvio Berlusconi nelle scelte da prendere sulle trasmissioni, potrebbe aver accettato di rendere protagonisti del dating show anche gli animali. A lanciare questa indiscrezione è Amedeo Venza, sui social network. L’esperto di gossip ha rivelato in queste ore:

“Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali”

La data di inizio dell’edizione 2023/2024 di UeD pare sia stata anticipata nei giorni scorsi. Se prima si parlava del 18 settembre, ora invece le indiscrezioni segnalano lunedì 11 settembre 2023. Chissà, effettivamente potrebbe davvero concretizzarsi l’idea di una rubrica dedicata agli animali, che andrebbe a sensibilizzare i milioni di telespettatori affezionati al programma sul tema.

Uomini e Donne News: cosa si sa su tronisti e protagonisti Over

In attesa di scoprire cosa accadrà nella prima registrazione di questa edizione, a fine agosto, i telespettatori si stanno facendo un’idea su chi salirà sul trono e qualche nome è già spuntato fuori. Questo perché da anni ormai sull’ambito Trono non siedono solo volti completamente sconosciuti, ma anche personaggi già noti ai telespettatori.

C’è grande attesa di scoprire, soprattutto, quali dame e cavalieri saranno confermati per la prossima stagione. Si parlava addirittura del ritorno di Giorgio Manetti, di cui di recente ha parlato Gemma Galgani. La dama torinese non ha escluso la possibilità di ritrovare l’ex Gabbiano tra i cavalieri. Intanto, è uscita fuori una segnalazione su Armando Incarnato, che potrebbe continuare a offrire colpi di scena nel parterre.

Non resta che attendere per scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione e quali saranno le novità. L’appuntamento è fissato per il secondo lunedì di settembre.