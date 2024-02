Uomini e Donne: Maria inaspettata su Gemma, Tina annienta Ida

Gemma Galgani torna ufficialmente al centro della scena. È di nuovo lei a dare inizio alle puntate, dopo che Maria De Filippi aveva fatto notare che quest’anno non stava combinando granché. Improvvisamente ecco che la dama torinese resuscita per l’ennesima volta e dà inizio alla puntata, come i vecchi tempi. E i telespettatori, anche quelli che un tempo si dicevano stanchi di vederla come unica protagonista, applaudiscono in quanto si sentiva la sua mancanza.

Ha vissuto un altro periodo nel buio, non calcolata da nessuno dopo il duro attacco che De Filippi le aveva riservato. Ed ecco che Gemma ora torna a offrire dinamiche con Giancarlo. Mentre sembra che tutto stia procedendo nel migliore dei modi, Maria fa sapere che il cavaliere ha dato il proprio numero ad altre dame. Lui spiega, però, di averlo fatto prima ancora dell’uscita con Gemma. Allo stesso tempo, precisa di non volersi fermare alla conoscenza con la Galgani, anzi.

De Filippi a UeD torna a sostenere Gemma, mentre Tina riparte la sua eterna lotta. Di recente la Cipollari aveva cambiato completamente atteggiamento con la Galgani, appoggiandola e difendendola. Oggi sembra di tornare indietro nel tempo quando l’opinionista si scaglia contro Gemma accusandola di avere avuto “10 o centinaia” di storie nel programma, con Maria che smentisce ridendo. Intanto, Giancarlo ammette che non gli è scattata ancora l’attrazione mentale.

Gianni Sperti ritiene che il suo atteggiamento non segna un buon inizio. Anche Tina crede che a Giancarlo Gemma non piaccia. Lui si giustifica, appoggiato dalla dama, di voler fare le cose con calma. De Filippi lo difende, facendo notare che si sono appena conosciuti e, dunque, è giusto aspettare almeno una seconda e una terza uscita.

Ida Platano a UeD: l’accusa di Tina, Maria De Filippi cita Riccardo

Nella puntata di oggi va in onda l’esterna che Ida ha fatto con Pierpaolo. Quest’ultimo ha fatto arrivare un violinista e la tronista si è commossa. Oggi in studio Tina si dice convinta del fatto che la Platano stesse piangendo perché in realtà voleva essere con Mario, che lei stessa ha eliminato nei giorni scorsi.

Cipollari non si ferma quando Ida nega questo suo punto di vista con forza. Molti telespettatori danno ragione a Tina. In effetti, Ida era molto presa da Mario e questo era chiaro a tutti.

Il pubblico crede che nessuno, in questo momento, possa annullare il forte interesse che lei nutre per il corteggiatore eliminato. Intanto, la Cipollari crede che il tempo le darà ragione. Interviene Ernesto, il quale spiega che un conto è saper corteggiatore e un conto è provare dei sentimenti.

Ad andare contro il pensiero di Tina ci pensa De Filippi. La padrona di casa racconta che Ida, dopo questa emozionante esterna, ha parlato con la redazione, a cui ha confessato che da una vita aspettava un gesto del genere. Inoltre, Maria crede che Pierpaolo assomigli molto a Riccardo Guarnieri, grande amore della tronista.

Nel frattempo, Ida si ritrova a discutere con Sergio, a cui tutti consigliano di fare un percorso sereno anziché portare sempre polemiche. Ma ecco che De Filippi annuncia il ritorno di un ex corteggiatore della Platano. La maggior parte dei presenti crede che si tratti di Mario, ma Gianni sostiene che potrebbe trattarsi di Riccardo Guarnieri.

Molti hanno ipotizzato il ritorno dell’ex cavaliere tarantino, magari alla corte di Ida. Le anticipazioni, però, rivelano che questa volta non è lui a tornare, bensì Mario. Dunque, Gianni ha perso la scommessa con Tina Cipollari, la quale si dice convinta del fatto che non potrebbe mai essere Riccardo.

Uomini e Donne: Ernesto e Barbara affiatati

La puntata va avanti con Ernesto Russo, che sta conoscendo tre dame, tra cui Barbara De Santi. Il cavaliere, tornato dopo essersi eliminato dalla corte di Ida Platano, si è mostrato subito interessato alla storica dama, lasciandosi andare a battute piccanti. Ernesto si dice convinto di piacere molto a Barbara, la quale conferma. La De Santi non nega, anzi. Addirittura sorprende Russo, il quale ha sfoltito la barba, facendo arrivare in studio per lui un dolce.

Gianni e Tina sono sorpresi da questo suo atteggiamento. Cipollari fa notare che Barbara è abbastanza imbarazzata e questo sarebbe un chiaro segnale.