Uomini e Donne, maretta per Lavinia: ora parla l’amica di Corvino!

La tronista ha attaccato il suo corteggiatore, citando anche l’amica di quest’ultimo, che non se ne resta in silenzio

Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è scagliata contro Alessio Corvino, lanciando anche un attacco all’amica di quest’ultimo. La tronista, questa volta, potrebbe averla davvero combinata grossa. La sua forte gelosia nei confronti del biondo corteggiatore l’ha portata a generare una lite senza fine all’interno dello studio del noto dating show di Maria De Filippi.

Questa scena è andata in onda nel corso della puntata di ieri, 24 gennaio 2023, e sembra aver lasciato l’amaro in bocca all’amica di Corvino. Infatti, proprio lei è stata più volte citata da Lavinia Mauro. Facendo il punto della situazione, la tronista è apparsa molto nervosa per via della foto spuntata sul web di Alessio vicino a una bionda ragazza, di qualche settimana fa.

Prontamente, Corvino sui social – quando è uscita fuori la segnalazione – ha smentito che si trattava di non incontro amoroso e ha affermato con convinzione che quella ragazza è solo una sua amica. E l’ha ribadito in studio a UeD a una Lavinia furiosa, che non è riuscita a trattenere il suo attacco. Il corteggiatore ha, inoltre, affermato che se mai sarà la scelta farà conoscere questa ragazza alla tronista.

Quest’ultima non è apparsa intenzionata a fare la conoscenza di questa amica di Alessio Corvino, mostrandosi sempre più gelosa e infastidita. “Lei si struscia sulla tua spalla, ho visto il video dove non si vede che vi baciate. Vi saresti potuti anche baciare, io non lo so”, queste alcune delle frasi espresse da Lavinia al centro studio. Il corteggiatore ha continuato a giustificarsi, ma senza riuscire a calmarla.

In particolare, la Mauro è apparsa così nervosa perché è convinta di non aver ricevuto importanti dimostrazioni da parte di Corvino. Sente di non essere poi così apprezzata da Alessio, che l’ha portata qualche settimana fa a casa sua. La tronista non ha trattenuto le lacrime, dimostrando ancora una volta il suo forte interesse per il biondo corteggiatore.

Ma se mai sarà lui la sua scelta, dovrà vedersela con la furia della sua amica. Come riporta Fanpage.it, si chiama Chiara la ragazza che è stata avvistata in compagnia di Alessio Corvino. La segnalazione ha generato il caos, a quanto pare, ma anche problemi per Lavinia. Su Instagram, la ragazza in questione si è sfogata, mostrandosi infastidita dagli attacchi ricevuti dalla tronista.

Sebbene Corvino abbia palesato che si tratta di una sua cara amica, Lavinia non si è fermata e sentendosi priva di qualunque colpa Chiara ora decide di parlare. Attraverso una sua Storia su Instagram, la ragazza appare in compagnia del suo cane e dichiara: “Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò”. Un chiaro attacco, che fa capire che Chiara è rimasta male di fronte alle affermazioni fatte da Lavinia e che va a smentire ulteriormente un presunto incontro amoroso tra i due amici. Come andrà a finire questa storia?

Lavinia Mauro, come anche Federico Nicotera, è ormai vicinissima alla scelta. Entrambi i tronisti, però, stanno vivendo quest’ultima fase del loro lunghissimo percorso nel programma di Maria De Filippi tra lacrime e litigi. I telespettatori non vedono soprattutto l’ora di scoprire chi sceglierà Federico tra Carola e Alice.