Uomini e Donne, Mara ‘is back’. Dura su Andrea e Teresa: “Zero scuse”

Uomini e Donne, Mara Fasone ‘is back’. L’ex tronista senza freni: al vetriolo su Andrea e Teresa (“Stanno ancora insieme? Mai una scusa”) e le parole sulle polemiche estive che hanno coinvolto Raffaella Mennoia

Mara Fasone is back. L’ex tronista di Uomini e Donne, che al tempo in cui fu protagonista del programma di Maria De Filippi ha dato vita ad alterchi memorabili con Teresa Langella, è tornata sulla relazione della sua ‘rivale’ con Andrea Dal Corso. Quell’Andrew che inizialmente fu notato da lei e fu la causa di diversi ‘disguidi’. Nelle scorse ore Mara, confidandosi ai suoi fan Instagram, ha lanciato frecciatine al vetriolo tutt’altro che velate sulla coppia, sbocciata dopo un travaglio difficile da dimenticare (Teresa scelse Andrea, che rifiutò, salvo poi corteggiarla in privato a trasmissione conclusa). La Fasone ha detto la sua anche sulla vicenda ‘Uomini e Donne Gate’ scoppiata in estate. A innescarla, Teresa Cilia e Mario Serpa, che si sono scagliati contro Raffaella Mennoia (al momento la polemica è silente, dopo aver tenuto banco per circa un mese).

Le Stories Instagram in cui Mara è tornata su Teresa e Dal Corso sono state intercettate dal Vicolo delle News. A distanza di mesi, cosa ne pensa della relazione? “Perché stanno ancora insieme? Scherzi a parte. Io godo nel vedere le persone felici…. Quindi sono felice per loro… Ecco manco un grazie qua. Che se non fosse stato per me non trovava il fidanzato”. Il sarcasmo è palpabile e non è finita qui. Quando i fan sostengono che la Langella sia stata incoerente, sussurra: “Ragazzi miei, il tempo fa venire a galla le migliori bugie… Ma la cosa grave è che non ho ricevuto mai scuse. Da qui si denota la grandezza di una persona. Chi era in Tv per business? Rispondete voi.” Inoltre l’ex tronista si è sfogata con questo post:

Uomini e Donne, Mara Fasone: le parole sulla rovente polemica estiva che ha coinvolto Raffaella Mennoia

L’ex tronista risponde anche a chi le chiede un parere sulla vicenda estiva denominata ‘Uomini e Donne gate’, che ha visto Teresa Cilia e Mario Serpa attaccare Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. I due senza se e senza ma hanno detto che l’autrice sarebbe poco trasparente. Nella bagarre è finito anche Gianni Sperti. “Sono fortemente dispiaciuta di questa situazione, non ne so niente a riguardo. Spero solo che chiariscano, peace and love“, il pensiero di Mara. Ricordiamo che la Cilia aveva promesso grandi rivelazioni sul conto della Mennoia, ma al momento tutto tace.