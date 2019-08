Uomini e Donne News Sperti e Serpa, volano coltelli: attacco sulla Barale

Uomini e Donne News, tra Gianni Sperti e Serpa volano ancora i coltelli: Mario mette in discussione il matrimonio dell’opinionista con Paola Barale

Il ritorno di Raffaella Mennoia su Instagram, dopo quindici giorni di silenzio, ha riacceso involontariamente il vespaio attorno a Uomini e Donne. I protagonisti non sono cambiati: da un lato Mario Serpa, dall’altro Gianni Sperti. E pensare che l’autrice, con le dichiarazioni rilasciate ieri sera, aveva creduto di mandare in archivio la polemica, smorzando i toni e scegliendo di non tornare più sulla questione. Forse lei no, ma gli altri hanno deciso di farlo senza farsi troppo pregare. Serpa ha colto la palla al balzo e su quanto detto dalla Mennoia ha replicato con una risata piena di ironia e sarcasmo. Dopodiché, nella giornata odierna, è stato il turno di Sperti che tra le sue Stories ha fatto apparire un articolo datato in cui lo stesso Serpa è vicino a Lele Mora. Immediata la reazione di Mario che ha tirato in ballo anche il matrimonio dell’opinionista con Paola Barale.

Nella Stories pubblicata da Sperti campeggia il seguente titolo di un articolo riferito a Serpa e Mora: “Dal passato di Mario Serpa, un video del 2001 in cui massaggia Lele Mora”. Un’evidente stoccata all’ex protagonista del Trono Gay che ha replicato alzando ancor più il clima sulle polemiche. Due le mosse di Mario; in una stories ha ri-postato un commento di una fan che recita: “Gianni Sperti, ti avevano affidato un compito, uno soltanto: infamare Mario. E l’unica cosa che sei riuscito a trovare sono due secondi di un video di 18 anni fa, già visto peraltro. Nemmeno una nota del preside del liceo? Una multa in motorino? Ma veramente Gianni?“. L’altra punzecchiatura, ben più affilata, ha persino preso di mira il matrimonio con Paola Barale.

Uomini e Donne News, Serpa al vetriolo: “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio”

“Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio”, la chiosa di Serpa sotto al post pubblicato dal profilo Instagram GossipTvOfficial che ha ripreso la Stories in cui Sperti ha ricordato l’aneddoto riguardante Mario e Mora. Certo, la risposta del giovane classe 1986 farà molto rumore. La lotta intestina a Uomini e Donne non si è ancora conclusa.