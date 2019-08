UeD la reazione di Serpa alle ultime dichiarazioni di Raffaella Mennoia

UeD Ieri Raffaella Mennoia, dopo 15 giorni di silenzio, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Immediata la reazione di Mario Serpa alle sue dichiarazioni

Nella serata di ieri, Raffaella Mennoia, dopo essere stata in silenzio per 15 giorni, è tornata attiva sui suoi profili social. Nella fattispecie ha pubblicato diverse Instagram Stories dove ha spiegato il perché del suo tacere in seguito alla bufera mediatica che l’ha coinvolta. Tutto è stato innescato da Mario Serpa e Teresa Cilia, due volti noti di Uomini e Donne che hanno tuonato a più riprese nelle scorse settimane contro l’autrice, accusandola di atteggiamenti poco trasparenti nei confronti del programma, di chi vi ha preso parte e del pubblico. Raffaella ha sempre rigettato le accuse, per poi ritirarsi dalla diatriba per diversi giorni.

“Ultima considerazione: è solo la verità che rende liberi”. Con queste parole la Mennoia ha chiuso il discorso fatto trapelare sui social inerente alle polemiche sul suo conto. E Serpa? Come ha reagito? Facendosi una grossa risata. “La verità la rende libera hahah”, ha scritto sotto al profilo Instagram Gossiptvofficial che ha ripreso la news delle comunicazioni fatte dall’autrice. Evidentemente il dente avvelenato c’è ancora. Nel frattempo, continuano a farsi desiderare le “grandi rivelazioni” promesse da Teresa Cilia su Raffaella. Nei giorni scorsi l’ex tronista ha fatto chiaramente intendere di avere delle prove schiaccianti riguardanti la Mennoia e suoi presunti comportamenti scorretti. Si è ancora in attesa. Chissà quando e se arriveranno.

“Dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare” ha dichiarato la Mennoia nelle scorse ore. “Ho letto degli insulti gravissimi – ha aggiunto – che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona”. A questo punto l’autrice ha affermato di non voler dire nulla di più sulla vicenda e di essere pronta a tornare al lavoro per confezionare la seconda edizione di Temptation Island Vip.